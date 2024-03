Bohemians a Ďolíček: Politici mysleli, že zkrachujeme. Reakce primátora

Mladý obránce Adam Kadlec poslal Bohemians do vedení hlavičkou po rohovém kopu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Bohemians Jan Shejbal (vlevo) se postaral o obě branky do sítě Hradce • ČTK / Taneček David

Ve Vršovicích by se mohly hrát i Evropské poháry. Samozřejmě v případě, že se do nich Bohemians ještě někdy dostanou • Ateliér Arnošta Navrátila

Dočká se Městský fotbalový stadion v Ďolíčku rekonstrukce? Kdo ji provede a hlavně zaplatí. Ze strany vlastníka - pražského magistrátu – zavládlo ticho. Až takové, že se majitelé Bohemians, rodina Jakubowiczů, rozhodla zkusit vzít situaci do vlastních rukou. V plánu je zmodernizovat chátrající stánek bez městských peněz, k tomu ale klub chce dlouhodobou nájemní smlouvu. V pondělí na dotazy Sportu reagoval i primátor Bohuslav Svoboda.

Plán na vyhlášení architektonické soutěže, plánovací workshop na novou podobu stadionu, slib konkrétních kroků od samotného primátora. Z toho všeho se postupem času stávají jen zaprášené záznamy ve vyhledávačích. Praha jako majitel Ďolíčku podle šéfa Bohemians Dariusze Jakubowicze rekonstrukci v následující dekádě neplánuje a vršovická ikona čím dál očividněji nesplňuje očekávání od ligového stadionu. Bohemians se tak o zvelebení chtějí postarat sami.

„Při setkání, kde byla velká reprezentace vedení města, mi bylo na rovinu řečeno, že se na hodně let nepočítá se zásadním posunem. Důvodem jsou jiné priority, jiné stavby a šlo by o špatný precedens, když jsou v Praze kluby s vlastními stadiony. Spíš na nás koukají ve stylu, že jsou překvapení, že žijeme. V hlavách spousty politiků bylo, že zkrachujeme a tím se celý problém vyřeší,“ řekl v klubovém podcastu předseda představenstva Bohemians 1905 Dariusz Jakubowicz. „Velmi záhy jsem přišel s novým plánem, že se do toho pustíme sami a jedeme po vlastní ose.“

Jeho podrobnosti? Výsledná představa vychází z objemové studie profesora Arnošta Navrátila. Počítá s postupnou rekonstrukcí začínající od severu. Stadion by pak splňoval požadavky UEFA a mohl by kromě evropských pohárů hostit i zápasy mládežnických reprezentací.

Náklady mají jít za majiteli Bohemians, kterým se v posledních letech daří v barvářském byznysu, případně dalšími investory. Pomoct by mohly i zvýšené platby za televizní práva. K realizaci dlouhodobého plánu ale je potřeba jistota, že Bohemians budou moct stadion dál užívat. Současný desetiletý nájem už je ve druhé polovině.

„Momentálně jednáme o daleko delší nájemní smlouvě, která je pro mě klíčová. Máme i řešení, které je v souladu s veškerou legislativou ČR i Evropské unie,“ prohlásil Jakubowicz s tím, že jeho projekt by se musel vypořádat i s důkladným dohledem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. I proto nemluví přímo o „rekonstrukci“ ale o „dlouhodobém užívání.“

Částečnou inspirací by mohl být i model, který má Praha nastavený se Spartou ohledně užívání Strahova, tam aktuální kontrakt platí do roku 2040.

Sport s žádostí o reakci na plán Bohemians oslovil šéfy Magistrátu. Zajímalo nás, jaké konkrétní kroky povedl od dubna 2023, kdy je fanouškům slíbil přímo na Mariánském náměstí, jak se staví k plánu klubu vést přestavbu ve vlastní režii, v jaké fázi je vyhášení architektonické soutěže plánované od roku 2022 a jak se primátor staví k prodloužení nájemní smlouvy.

V pondělí příšla následující odpověď. „Od mého nástupu do funkce primátora proběhla řada jednání se zástupci klubu Bohemians 1905 – ať už s jeho vedením či fanoušky. Jednání jsou vedena v několika směrech a to i o možnostech rozšíření stadionu, kde se věc řeší se sousedním Sokolem. Hlavní město také koordinuje sousední projekt tak, aby se na stadionu mohla bez větších problémů konat ligová či pohárová utkání. Asi nejdůležitější jednání pak probíhají ohledně prodloužení a případné úpravy nájemní smlouvy mezi městem a vedením klubu," říká primátor.

„Pokud nájemní smlouva dopadne stylem, jakým je připravovaná, ihned zahájíme práce. Dokumentace pro stavební řízení se dá zvládnout klidně za půl roku. Teď to není otázka peněz, ale domluvy,“ vyhlíží start přestavby Jakubowicz. Pokud by jeho plán vyšel, Bohemians by mohla vzrůst šance na důstojný domov.