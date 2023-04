Ďolíček čeká. Slib rekonstrukce a ticho po pěšině, fanoušci míří na magistrát

Na papíře to pro vršovický klub vypadalo nádherně. „Praha vyhlásí architektonickou soutěž na stadion pro Bohemians,“ hlásal titulek tiskové zprávy pražského magistrátu – majitele stadionu. Datum: 1. 8. 2022. Posun za poslední půlrok? Možná pár slibů a politických proklamací, reálně nic. A během čekání se legendární Ďolíček dostal do stavu, kdy je jeho část zavřená statikem kvůli havarijnímu stavu. Fanoušci se tak během anglického ligového týdne ozvou ještě jednou, svolávají se přímo na zasedání zastupitelstva.

Bohemians zažívají nejlepší sezonu za poslední roky. Vloni se trápili v baráži, letos mají už dvě kola před koncem jistou skupinu o titul a sahají klidně i po účasti v evropských pohárech, které by se v Ďolíčku hrály po 35 letech. Počkat, v Ďolíčku ne, určitě ne hlavní soutěže. „Legenda mezi stadiony“ nesplňuje nejen kritéria pro mezinárodní soutěže, v určité části je nebezpečné se vůbec pohybovat. A kroky vlastníka stadionu – pražského magistrátu – jsou pouze na papíře.

Rada hlavního města schválila zadání architektonické soutěže – důležitého kroku na cestě k rekonstrukci – v polovině léta loňského roku. Mezitím sice proběhly komunální volby a dlouhá vyjednávání. Koalice se nakonec sestavila na velmi podobném půdorysu a staronový primátor Bohuslav Svoboda působil nadšeně: „Je to jeden ze symbolů Vršovic a českého sportu vůbec, a tak rozhodně budu podporovat vyhlášení architektonické studie i následné rekonstrukce stadionu. Vždyť i můj hlas přispěl v roce 2016 k odkupu Ďolíčku do vlastnictví hl. m. Prahy,“ prohlašoval.

Jenže to bylo před volbami, po nich magistrátní snaha zamrzla a politici se o cenný majetek nestarají. Architektonická soutěž vyhlášena nebyla, celou akci komplikuje stoka, která vede souběžně s Vršovickou ulicí a má stát v ceště výstavbě budoucí jižní tribuny a komerčních prostor směrem do hlavního bulváru čtvrti. Menší tribuna na východě je zase v takovém stavu, že ji statik zavřel a při zápasech zůstává její část (až na sektor pro hosty) prázdná.

Problém málem ovlivnil i finále českého poháru. Podle informací Sportu přišel z FAČR do Vršovic jasný vzkaz, že v případě, že by se Bohemians dostali do finále a připadlo jim pořadatelství, v Ďolíčku by se hrát nemohlo. A stav stadionu měl být jedním z argumentů.

„Je třeba připomenout politikům hlavního města Prahy, k čemu se zavázali, když před pár lety stadion odkoupili. A k čemu je zavazuje zákon, tedy k řádné péči o městský majetek,“ připomíná předseda Družstva fanoušků Bohemians Martin Kurka, který ohledně rekonstrukce komunikuje i za klub. „Znepokojuje nás pomalý postup přípravy rekonstrukce Městského stadionu Ďolíček, kterou doposud slibovali zastupitelé i radní. Chceme, aby začali plnit své sliby a v brzké době začali s opravou Ďolíčku,“ zdůvodnil výzvu fanouškům, aby se zúčastnili jednání zastupitelstva. Magistrátní politici tak ve čtvrtek večer mohou čekat hlasitější kulisu.