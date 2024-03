Dostál vs. Tanko. Vítězem je gólman. Ale jsem zklamaný, přiznal

Proč jste chtěl, aby vám Tanko udělal při sólu kličku?

„Byl jsem dost vysoko, za mnou prostor. Hráče to svádí k tomu, aby měli po kličce čas zakončit. Trošku záměrně jsem proti Tankovi vyběhl. Udělal to tak, jak jsem si myslel.“

U prvního nájezdu jste mu zmenšil střelecký úhel a na hranici vápna útočníkovu střelu vyrazil.

„Tam už to bylo vabank. Zase mohl jít na mě sám. Měl jsem to daleko blíž, ta situace mě vytáhla ven. Šel jsem na zem. Kdyby mě přehodil, smůla. Naštěstí mě trefil někam do ruky. Vyšlo to.

Bylo vám těžko, když se na vás ve druhé půli každou chvíli valil nebezpečný kontr soupeře?

„Spíš jsem řešil, proč se to tak stalo. V prvním poločase jsme Baník, i když měl tlak, do ničeho nepustili. Ve druhém už to bylo hrozně otevřené. Snažili jsme se útočit a oni chodili do samostatných úniků. Byl to odraz celého zápasu. Vůbec nám nevycházely jednoduché přihrávky, neměli jsme druhé balony. Jsem zklamaný. Prakticky jsme neohrozili bránu. V prvním poločase akorát Tom Shánělec a ve druhém Kuba Černín. To je na domácí zápas i proti silnému týmu málo.“

Měli jste na víc?

„Řeknu to takhle. Baník hrál výborně, organizovaně. Musíme respektovat sílu soupeře. Ale od nás to bylo málo. Rozhodně míň než v utkání s Libercem, se Slováckem. Na bod jsme měli, ale nelepilo nám to.“

Neztěžkly vám nohy po středečním poháru s Libercem, který šel až do prodloužení?

„To si nemyslím. Sestava se proměnila, měli jsme čtyři dny od poháru. To je dostatečná doba na regeneraci. Na tohle se vůbec nechci vymlouvat.“