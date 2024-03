VIDEO: Slovácko - Jablonec 0:1. Zápas s minimem šancí rozhodl Štěpánek

Slovácko podlehlo ve 24. kole FORTUNA:LIGY Jablonci 0:1. Domácí mohli jít do vedení v prvním poločase, když se Petržela trefil zpoza vápna, branku ale odvolal VAR. Jediný regulérní gól tak přišel v 61. minutě, kdy centr Kanakimany uklidil do sítě Štěpánek. Tým z Uherského Hradiště má tak na jaře bilanci jedné výhry a čtyř porážek a poprvé od října navíc nevstřelili gól. Přesto ale zůstávají svěřenci Martina Svědíka pátí. Severočeši poskočili vítězstvím do prostřední skupiny na desátou příčku. Navíc si drží šňůru čtyř zápasů bez prohry.