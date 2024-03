Derby pošlapal oheň v kotli, Hradec dominoval. Kováč: Nejhorší výkon

Běžela 83. minuta, když se za černou plachtou, která tvořila choreo v pardubickém sektoru, zablesklo. Po chvíli bylo jasné, co se děje. Hostující příznivci zapálil oheň - a nešlo rozhodně o nějaký táboráček. Plameny šlehaly dost vysoko, nic příjemného na prakticky vyprodaném stadionu.

Reakce byla rychlá, hasiči ze spolku dobrovolníků ve Svinarech pokropili prudkým proudem značnou část sektoru. Oheň uhasili, ale ne úplně hned. Po chvíli se k místu vrátili, protože plast pořád doutnal.

Hostující fanoušci poničili sedačky a záchody ve svém sektoru. Podle prvních odhadů by měla škoda dosahovat 30 tisíc korun.

Byla to kaňka na velkém zápase. „Rychle jsem poznal, co tady derby znamená. Byl jsem na penzionu a říkali mi: Sparta, Slavia, to je jedno, musíte porazit Pardubice,“ přikývl David Horejš, trenér, jenž vedl hradecký celek ve druhém utkání. K týmu přišel před necelými dvěma týdny, protože Václav Kotal rezignoval kvůli zdravotním problémům.

Náboj utkání potvrdila i návštěva přes osm a půl tisíce lidí. Moment z konce duelu však atmosféru minimálně pošlapal.

Hradec Králové - Pardubice: Hasiči zasahují v sektoru hostů, ultras vztyčili plachtu Video se připravuje ...

„Viděl jsem to hrozně málo. Vím, že asi něco zapálili. To k zápasu rozhodně nepatří. Samozřejmě je to neomlouvá, ale my jsme jim dali naším výkonem tu příčinu,“ řekl hostující kouč Radoslav Kováč.

Opravdu, Pardubičtí nebyli vůbec v zápase. V první půli se ještě drželi, protože hra byla neurovnaná. Přesto už v těch chvílích bylo znát, že k bodům míří domácí. Ve druhé půli se dojem potvrdil. Nejprve se hlavou trefil Filip Čihák, po něm Daniel Vašulín. „Náš plán byl odříznout Daňka s Hlavatým,“ prozradil Horejš. „Byl to nejhorší výkon týmu, co jsem v Pardubicích,“ láteřil Kováč.

V hradeckém dresu zaváleli zejména Vašulín (trefil se po třech nulových utkáních) a zaťatý Václav Pilař. „Porazil nás sám,“ uznal Kováč. „Měl jsem nějaký zdravotní problém, jsem rád, že mě dal doktor dohromady. Celý tým byl kompaktní, klobouk dolů. A já jsem se také snažil,“ usmál se Pilař.

I díky jeho výkonu vyhrál Hradec derby poprvé od září 2021. Mezitím dvakrát ovládly derby Pardubice, dvě skončila remízou.