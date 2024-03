Koubkův Masterplan zastínil Priskeho. Řekl si o pokračování v Plzni?

Letní nástup Miroslava Koubka do Plzně leckdo sledoval s obavami, zkušenému kouči i klubu se predikoval spíš pozvolný sešup. Jenže nejstarší trenér ligy rád boří předsudky. Nevypadá jako „Bridge Coach,“ dočasný trenér, jak sám sebe po letním nástupu nazval. Plzeň dotáhl do skupiny Konferenční ligy, bez ztráty bodu postoupil do jarního osmifinále. Další solidní zářez přidal v neděli. Demolice Sparty jde z velké míry za jeho dokonalým plánem.

Plzni klapl záměr, kdy podobně jako Slavia ucpala prostor na stranách a zahustila střed hřiště, pomohla si také změnou rozestavení. Vedoucí branka Tomáše Chorého a následné vyloučení Ladislava Krejčího odstartovaly domácí velký večer zakončený dominantní výhrou 4:0. Sparta odpadla a dostala na západě solidní lekci. Velebený trenér Priske, který letenský celek dotáhl k titulu a uhrál fantastické výsledky v Evropě, tentokrát vůbec nedokázal reagovat.

„Koubek patří k takticky nejlíp vybaveným trenérům u nás. Je schopný na