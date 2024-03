Boj o jméno ligy. LFA má osm zájemců, čeká se tahanice sázkovek

Ligová fotbalová asociace (LFA) registruje zatím osm zájemců o přihlášku do výběrového řízení na titulárního partnera nejvyšší soutěže pro sezony 2024/25 až 2028/29. Na sociální síti X to uvedl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný. Uzávěrka je 22. března, jediným kritériem pro určení vítěze je nabízená cena.

Tendr, který se týká i druhé ligy, je otevřený i zájemcům ze zahraničí. Smlouva s vítězem by měla být podepsána do konce dubna. „O smluvní dokumentaci k tendru na generální partnerství profesionálního fotbalu oficiálně požádalo do této chvíle už osm subjektů. Velký zájem o příležitost spojit se s nejsledovanější soutěží v ČR nás velmi těší,“ uvedl dnes Hajný.

Asociace, která řídí české profesionální soutěže, o vypsání tendru informovala 1. března s tím, že do vyhlášení vítěze se nebude k průběhu řízení vyjadřovat.

Titulárním partnerem první a druhé ligy je od sezony 2018/19 sázková kancelář Fortuna. Podle odhadů médií společnost přispívá částkou téměř 80 milionů korun ročně. Konkurenční Tipsport předloni uvedl, že je ochoten nabídnout až 150 milionů korun. Nedávno projevila zájem i společnost Betano, která již v listopadu v rámci audiovizuálního tendru získala práva na streaming zápasů pro účely kurzového sázení.

„Z logiky věci očekáváme zájem největších sázkových společností, které na tuzemském trhu působí. Zároveň mohu říct, že zájem není jen z této oblasti. Nemusí se tedy stát, že generálním partnerem od příští sezony bude čistě jen sázková kancelář,“ řekl Hajný v únoru před startem jarní části nejvyšší soutěže.

„Pokud se tendru zúčastní i firmy mimo sázkařský byznys, i ony ví, jaká je velikost sponzorské smlouvy. Nepředpokládám, že by částka měla být nižší než dosud. Ale o kolik bude vyšší, to by teď bylo věštění z křišťálové koule,“ uvedl tehdy předseda LFA Dušan Svoboda.