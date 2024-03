Odvolaný Jarábek o Karviné: Vedení chápu. Deset jmen mělo odejít

„Vždycky jsme měření podle výsledků a vedení k tomu přistoupilo takhle,“ říká Juraj Jarábek v rozhovoru pro iSport.cz. „Co jiného zůstávalo? Jednoznačně musí být impulz a změna trenéra, když jsou takové výsledky. To úplně chápu.“

Změnu jste tedy čekal, nebo jste byl z odvolání překvapený?

„Myslím, že to je normální věc ve fotbale, když máte takovou sérii, jakou jsme měli. Víceméně jsme to očekávali, i když jsme věřili, že ještě zápas s Budějovicemi můžeme zvládnout, protože kluci opravdu pracovali týmově dobře. Nemůžu jim vytknout, co se týká práce, nasazení, týmovosti a přípravy na zápas nic. Tam bylo všechno v pořádku. Někdy to tak je, že výsledky nepřichází. Hodně smůly, těžké vylosování, hodně se toho potkalo. Fotbal je o tenké hraně, věřím, že to Karviná zlomí a zachrání se. Bodový odstup je malý, vedení se rozhodlo, jak rozhodlo, takže to musíme akceptovat.“

Čím si kromě těžkého jarního losu vysvětlujete, že práce nebyla bodově ohodnocená? Naposledy jste vyhráli v říjnu v Plzni 1:0.

„Na podzim, když jsme přišli, se to zvedlo. Určitě se z toho dalo vytěžit i víc, prohry s Olomoucí (0:2) a Baníkem (1:3) mrzí, ale tyhle týmy mají kvalitu. Udělali jsme si nějaký plán, já dal asi deset jmen, které by měly odejít z klubu a nahradit je kvalitními hráči. To se bohužel nepodařilo, posily se nedařilo sehnat celou zimní přípravu. Trošku nás popletla i kvalitní a dobrá zimní příprava, ve které jsme opravdu hráli fajn. Škoda, úvod jara nám nevyšel. Sparta (0:3), Slavia (0:3), O.K. Ale ty Pardubice (0:3) nás mrzí. Dobré byly zápasy v Teplicích (2:2) i v Liberci (0:1), ale nebyly tříbodové, jak jsme chtěli. Kdybych to měl hodnotit já, tak zápas s Pardubicemi byl jediný špatný.“