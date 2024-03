Bielan zpět do béčka, čekal to jako na Arsenalu. Osloví Karviná Vrbu?

Karviná sice ve 25. kole s Českými Budějovicemi od 20. minuty prohrávala 0:1, ale po dorážce Amara Memiče (30. minuta) a penaltě Alexe Ivána (93. minuta) skóre otočila. Zaslouženě, byla lepší, fotbalovější. S rivalem si v tabulce vyměnila poslední místo.

Trenér Marek Bielan si společně s kolegy oddechl. Po příchodu na tiskovou konferenci při pohledu do takřka prázdného sálu žertoval: „Já myslel, že to tady bude jako na Arsenalu. Že si první a poslední ligový zápas užiju a bude tady třicet novinářů... A ono nic.“

Sám v oficiálním zápisu ani nefiguroval. Jako hlavní trenér byl kvůli licenci uveden Lubomír Vlk, asistent Radim Grussmann. „Co jsem s týmem udělal? Já neudělal nic,“ glosoval Bielan. „V realizačním týmu je nás pět trenérů. Viděl jsem každý zápas A mužstva, byl jsem skoro na každém tréninku. Trenér Jarábek pracoval velmi dobře, kluci byli kondičně velmi dobře připravení. Spíš to byl jen impulz, že se něco stalo.“

Juraje Jarábka klub odvolal v úterý, v ten samý den tým převzali Marek Bielan a Radim Grussmann, trenéři rezervního týmu. „Za pár dní se toho nedá moc udělat, ale klukům jsme opakovali, že jsou dobří, že jsou ligoví fotbalisti, i když někteří říkají, že nejsou,“ popisoval Bielan. „Mají charakter. Fleišman třeba ukázal, že zase tak pomalý není, to samé Svozil. A Doležal? Z něj jsem byl paf a unešený. Všude se píše a mluví, že je pomalý, nevyhraje souboj, hlavu... Dneska ukázal, že to tak není. Taktiku jsme vyloženě postavili na něm a vyšla.“

Chválil i Alexe Ivána, který se sebevědomě hrnul na penaltu v nastaveném čase, přestože na ni určený nebyl. „Alex je velké téma v klubu,“ přiznal kouč. „Má neskutečný potenciál dopředu. Má tah, sebevědomí, je gólový. My na něm trochu pracovali, byl hodně špatný. Uvažovali jsme o základu, sedli jsme si s ním, vyslechli ho. Říkal, že má nějaké problémy, ale pomůže na dvacet pět, třicet minut. Věřil jsem, že něco udělá. A že si vzal penaltu? Já to ani neviděl, radši jsem se schoval. Ukázal, že má sebevědomí a je fotbalista. Má svoji povahu, ale je to strašně chytrý kluk.“

Bielan potvrdil, že se v pondělí vrací k B týmu. Kdo tedy povede Karvinou? „Na vedení je, co, kdo, koho a jak.“ Podle Jiřího Fleišmana by Bielan s kolegy klidně mohli zůstat. „Nebál bych se toho, je odtud, zná to tady, Karvinou miluje,“ říkal zkušený obránce. „Otázka je to i pro vedení. Přišel, povedlo se, možná... Nevím, jestli má vedení někoho připraveného, netuším, ale já bych se toho nebál. Za tři dny nás dal dokupy, v hlavě uvolnil, namotivoval a zvládli jsme to. To je ale otázka na vedení, zda zůstane, nebo ne.“