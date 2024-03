Trojšance Kulenoviče jako zlom. Kozel: Nedávám mu to za vinu

Je výsledek 0:3 spravedlivý?

„Jsem trochu zklamaný, výsledek 0:3 vypovídá, jakoby to bylo jednoznačné pro Slavii, ale tak to nebylo. Zlomové momenty jsme ale nezvládli. Připravovali jsme se na slávistické vstupy do zápasu, na soupeře vždy vlítnou. To jsme ale nezvládli, zalezli jsme a nebyli jsme si schopni dvakrát přihrát. To vyvrcholilo penaltou. Pak se to z nás spadlo, bylo to vyrovnanější a zlomem byla trojšance Luky Kulenoviče, kterou Staněk vychytal.“

Která z těch čtyř střel Kulenoviče byla fatální?

„V té první šanci to provedl velmi dobře, naběhl si za Zimu, zasekl si Holeše a chyběly centimetry. U té trojšance se zase krásně uvolnil. První z těch střel šla asi vyřešit více technicky, dorážky už byly více intuitivní. Nedával bych mu to za vinu, v zápase byl jedním z našich nejlepších hráčů. To, že si šance vypracuje, je velké plus. Gól nedal dlouho, ale tímhle přístupem ho brzy dá.“

Jak velkou roli tam hraje faktor Staněk? Číší z něj velké sebevědomí.

„Chytil tři velké šance za sebou, vždy byl ve správném postavení, nezůstal ležet. Udělal to střelci těžší. Má na tom velký podíl.“

Jak si vysvětlujete pasivní vstup do utkání? Nervozita?

„Mužstvo si na takové zápasy musí chvíli zvyknout, nehraje je každý týden. Zažili jsme ho prakticky jen na Spartě. Vždy jdeme na hřiště s respektem, ale snažíme se, aby hráči nastupovali i se sebevědomím. Každý ale přemýšlí spíš tak, aby neudělal chybu. Jde o dva metry níž, raději volí odkop.“

Cítil jste v druhé půli, že Slavia byla k poražení?

„Nevím, jestli k poražení, to bylo daleko. Ale měli jsme na to, abychom se zápasem něco udělali. Vynucovali jsme si presinkem od soupeře chyby, ale Slavia vyřešila finální situace do branek. My zkrátka ne.“

Jak hodnotíte z vašeho pohledu první polovinu jara?

„Asi tak průměrně. Doma jsou výkony dobré, venku máme rezervy, nevyhráli jsme tam celou sezonu. Nemůžeme čekat, že vyhrajeme na Slavii a na Spartě, i když jsme se o to snažili, ale klíč zkrátka leží v například v zápasech v Teplicích a tak dále.“