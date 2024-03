Rozjetý Chorý: Jsme silní, Černáka jsem ani nešlápl. Únava ze mě spadne

Tahali jste po náročném programu nohy?

„To bych neřekl. Vedli jsme 1:0, byly šance, abychom zvýšili, jsme i v prvním poločase měli. Nechali jsme to Jablonci otevřené, soupeř využil jediné chyby, kterou jsme za zápas udělali, jinak se tam nedostali, ale takhle srovnali na 1:1. Ukázal se náš týmový duch, že do toho umíme šlápnout, i když máje málo sil, protože program byl fakt náročný. Dotáhli jsme to do vítězného konce.“

Přišlo vyloučení Matěje Polidara pro vás v ideální moment, kdy se Jablonec dostával do hry?

„To si nemyslím. Vydrys (Matěj Vydra) šel za stavu 1:1 sám na bránu, zápas se mohl vyvíjet jinak. Pak vyvinul tlak na Polidara a mohl jít znovu sám na bránu. Poli ho zaháčkoval a byla to jasná červená. Misky vah se potom zase otočily, drželi jsme balon a pomohli si vstřelenou brankou. Super, že máme tři body.“

Ze zápasu máte gól a asistenci. Přenesete si pohodu i do národního týmu?

„Cítím se dobře, ale není to jen otázka mé pohody. Cítíme se dobře všichni, na hřišti taháme za jeden provaz, ať je jakákoliv sestava, pomáhají nám i kluci, co tam jdou z lavičky. To je známka toho, že jsme silní a myslíme pořád na nejvyšší příčky.“

Kolik bude práce s Metsokem, aby si zvykl na váš způsob hry?

„Pro něj šlo o první start v lize, asi to nebylo nic jednoduchého. Někdy jsme mohli hrát víc u sebe, i skrz presink. Ale to jsou detaily, které je třeba doladit, chce to čas. Když ho dostane, bude dobrej.“

Dohrál jsem tvrdě Michala Černáka a dostal žlutou. Nebál jste se vyloučení?

„Byla tam noha, dojel jsem ho, ale ani jsem ho nešlápl, to tam určitě nebylo. Hraju na hranici svých možností, to by se mohl zkoumat každý faul.“

Kolik sil vám zbývá na nároďák?

„Je třeba relaxovat, ale na takové zápasy čekáte celý život, každý se chce dostat do reprezentace. Za pozvánku jsem rád, únava ze mě určitě za pár dní spadne a budeme nachystaní na Norsko i Arménii. Vesměs všechny kluky znám, s Tondou Barákem a Sukem (Tomášem Součkem) jsem byl v jednadvacítce, není to pro mě velká neznámá. Těším se a snad bude všechno v klidu.“