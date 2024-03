Trpišovský chválil Staňka, chtěl mu dát kšiltovku: Nebyly by síly otáčet

Výsledek 3:0 obvykle značí přesvědčivou výhru, ale Jindřich Trpišovský dost dobře věděl, že to proti Liberci nebylo ideální. Náročný program Slavie se na hráčích podepsal a motor zhasl. Kouč tak musel poděkovat gólmanovi Jindřichu Staňkovi, který ve druhé půli spoluhráče podržel. „Upřímně si myslím, že kdybychom dostali gól, neměli bychom tolik sil, abychom to otáčeli,“ řekl trenér. V první půli zvažoval, že se kvůli své nové jedničce zbaví svého ikonického doplňku.

Přišel Jindřich Staněk přesně pro momenty, jakým byl trojzákrok proti Kulenovičovi?

„Raději bych byl, aby to prvním zákrokem chytil a nevyrážel a bylo to víc v klidu, ale to samozřejmě zlehčuji. (směje se) Česká liga se tak vyrovnala, že soupeř má skoro vždy kvalitu, aby se dostal do gólovky. A upřímně si myslím, že kdybychom dostali gól, neměli bychom tolik sil, abychom to otáčeli. Takže ten zákrok byl strašně důležitý. Jindra si v situacích jeden na jednoho libuje, zdálo se, jako kdyby každým zákrokem branku opticky zmenšoval. Pokud chcete mít tým úspěšný, gólman vás musí takhle podržet.“

První půli si musel Staněk shánět kvůli sluníčku kšiltovku. Nechtěl jste mu dát svojí?

„Přiběhl a křičel na mě, že chce čepici. V první chvíli jsem mu svoji chtěl dát, ale pak jsem si říkal, že by to bylo blbý. Pak jsem zahlédl Milana Kerbra a říkal jsem, že to bude lepší, tak mu dal svou on. Dole to někdo komentoval, že naposledy tady s čepicí chytal Radek Černý.“

Proti Liberci to nebyl vůbec lehký zápas, že?

„Oba poločasy byly hodně podobné. Dobrý vstup, dobře jsme kombinovali, pak nám vypnul motor. Po prvním gólu jsme ale začali hrát hodně pomalu, ztratili jsme hodně míčů, hra nahoru dolu nám dnes nevyhovovala. Liberec podal velmi dobrý výkon, v druhých půlkách poločasů byl běžecky lepší než my. Ztratili jsme střed hřiště, běžecky to nebylo dobré. Dostali jsme to trochu pod kontrolu díky Ondrovi Zmrzlému, jinak jsme se ale nebyli schopni dostat z pasivity. Z toho rezultovala ohromná šance, kdy nás zachránil Jindra, pak nám pomohli střídající hráči a gól na 2:0 to zlomil. Výsledek vypadá přesvědčivě, ale vedla k němu trnitá cesta.“

Co způsobí, že Slavii vypne motor?

„Určitě to není podcenění, to ukázal i vstup do zápasu. Výkon Liberce na Spartě byl hodně podobný, sahal na body. Je to kombinace všech možných věcí – náročný program a náš aktivní běhavý styl. Ve čtvrtek jsme hráli v deseti, před týdnem v deseti, další týden zpátky 120 minut prodloužení. Jsou to takové střípky. Ve fázi, kdy na vás dolehne únava, se hráči soupeře pohybovali lépe než my. Venca Jurečka dal dva góly, ale herně se mu vůbec nedařilo. Není problém v naběhaných kilometrech, ale v intenzitě běhů.“

Tým se vám o repre pauze rozletí všude možně. Jak budete dobíjet baterky?

„Pryč bude 14 hráčů, tam počítám i Dioufa, který odletí kvůli vízům. Hráči spíše potřebují vypnout hlavu, jinak trénovat. Jsme v jednom kuse spolu, tým dostane větší volno. Například David Zima vypadal unaveně, jeho běžecká data za poslední tři týdny jsou obrovská. Já sám se těším, že zítra nemusím vstávat na budík a přemýšlet o tom, kdo bude hrát, jak budeme trénovat a tak dále.“

Matěj Jurásek a Tomáš Vlček dostali nominaci do reprezentace. Co mohou národnímu týmu dát?

„Každý to měl teď jiné. Tomáš odehrál v rychlém sledu dost zápasů na jiné pozici, je ve formě, zahrál si derby i zápasy s AC Milán. Je v ideálním režimu. Matěj je v tréninku asi deset dní, dnes měl i v zápase takovou speciální pozici ve hře bez míče. Chybí mu kondice, v základu hrál za posledních pět měsíců dvakrát, potřeboval by dotrénovat. Národnímu týmu mohou pomoci rychlostí a dynamikou či parametry pro moderní fotbal. Věřím, že budou pevnou páteří nového reprezentačního týmu a budou jezdit na každý sraz, který bude.“

Po dlouhé době jste alespoň na chvíli na prvním místě. Vnímáte to?

„Upřímně, vůbec. Vnímám to, že jsme zvládli zápas, který jsme neměli pevně v rukou. Někdy vyhrajete 1:0 po fantastickém výkonu a za pár dní si na to nikdo nevzpomene, dneska to bylo po horším výkonu 3:0. První místo je poslední věc, nad kterou přemýšlím. Vše se může změnit během pár kol.“