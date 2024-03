Petržela: Nechápu, že Hyský v lize ještě není. Co mu může škodit?

Loni oslavil sedmdesátku, do ligové vřavy už by nechtěl. „Jsem ve Vlašimi spokojený,“ říká Vlastimil Petržela. Byť vedl pražská „S“ i Zenit Petrohrad, nyní ho baví práce u devatenáctky a vůbec mládeže. Navíc ta zdejší vyhlášená cukrárna… O dvaadvacet let mladšího Martina Hyského by však o patro výš vyslal hned.

Čekal byste, že už Martina Hyského některý z prvoligových klubů angažuje, že?

„Martin je moje srdeční záležitost, mám ho rád. Řadu let jsem ho trénoval, ´zdědil´ jsem ho ve Slavii, potom se se mnou stěhoval do Liberce, kde začal hrát v základní sestavě. Podobně jsem měl pod rukama Jirku Lercha, kterého jsem si vytáhl z Budějovic, ten čas strašně utíká… Martina mám ve Vlašimi na očích, vidím, jak pracuje. A myslím si, že je to skvělý trenér. Nechápu, že si ho doteď nikdo do ligy nevytáhl, protože odvádí fantastickou práci. Vždyť se podívejte, jak mu každý rok odchází čtyři pět hráčů, kteří pak v lize stabilně hrají. Musí mužstvo dávat znovu dohromady a vždycky ho nějak zase poskládá tak, že nám to hraje. Smekám před ním klobouk, protože to dělá výborně.“

Jak byste ho charakterizoval?