Boleslav šlape! Holoubek obdivoval mladíka, Pulkrab nemohl hrát naplno

Delegace „ševcovských“ fanoušků se ještě pořádně nerozkoukala v sektoru hostí na tribuně a už Zlín prohrával 0:2 po gólech navrátilce Matěje Pulkraba a Tomáše Ladry. Dobrou půlhodinu se hosté potřebovali srovnat na hřišti a Bolka měla jednoznačně navrch. Hlavně pravou stranu obrany z města Tomáše Bati větral Vasil Kušej jako „zamlada“, tedy jako na podzim.

Kdekomu se po tak drtivém nástupu připomněla říjnová kanonáda ze Zlína, u které byl i Pulkrab. „Já jsem si na ten zápas vlastně nevzpomněl. Až po utkání jsme se bavili s Vukadinovičem, že nemůžeme asi odehrát normální zápas,“ žertoval útočník, kterého stále limituje zranění obou zápěstí, ale do hry naskočil kvůli vykartování Júsufa. „Na celý zápas to ještě nebylo. Kdyby mohl hrát Júsuf, tak asi zůstanu ještě mimo. Asi jste to viděli, když mě tam někdo nabral, tak jsem musel padat na lokty. Hrál jsem nějak hodinu a asi bylo i vidět, že už nejsem pro tým tak platný. Takový scénář podle mě zamýšlel kouč před zápasem, tedy já v základu a ve druhé půli tam půjde Jawo,“ svěřil se Pulkrab.

Pro Boleslav to nakonec nebyl tak snadný mač, jak se původně zdálo. V pokročilé fázi první půle se osmělil i toho času předposlední tým soutěže, když dvakrát zajímavě střílel Libor Holík. Aktivita se vyplatila, protože ve 39. minutě se po přiťuknutí Bužka mohl radovat ze svého premiérového gólu ve FORTUNA:LIZE Tomáš Schánělec. „Představoval jsem si to jinak. Je velká škoda, že jsme to neukopali na remízu. Upřímně řečeno bych ten gól za bod vyměnil.“

Celkově platila zajímavá rovnice. Každá střela na bránu skončila gólem, což platilo do konce utkání. Po změně stran se hrálo spíše mezi oběma šestnáctkami a Zlín musel přeskupit řady kvůli zranění Reitera a Nombila. Když už to vypadalo, že domácí uhájí těsné vedení 2:1, přišel hororový začátek nastavení. Tomáš Král po podivném střetu ve středu pole se Schánělcem zůstal ležet se zakrvácenou nohou a chyběl vzadu, kdy se míč dostal napravo k Vukadinovičovi a střídající Srb srovnal na 2:2. Zlínská euforie nebrala konce, jenže sudí Vít Zaoral nastavil nakonec více než tři minuty. Zcela logicky, protože došlo na Královo ošetřování. „Přeskakoval jsem ho a nechtěně jsem ho přišlápnul. Prostě tam šel do skluzu. Byla tam snaha se mu vyhnout, ale neměl jsem kam došlápnout. Podle mě to ale faul nebyl, protože jsem se mu vyhýbal. Žádný úmysl v tom nebyl,“ dušoval se střelec prvního zlínského gólu.

Fakt je ale ten, že Král pak odkulhal ze hřiště s krvavým šrámem na noze. Vypadalo to spíše na nosítka, ale k překvapení všech se mladý obránce ještě vrátil do hry jako falešný útočník, aby pomohl v závěrečném tlaku mladoboleslavským. „Přiznám se, že jsem myslel, že bude odnesen do kabiny. Najednou mi zpoza zad vbíhá na hřiště hráč. Byl to Tomáš. Vůbec jsem nevěřil, že tam jde. On tam vlétl. Ukázal, že je to kluk, kterému záleží na týmu a na Boleslavi. Pak šel hned na lehátko za doktorem, má takové bolestivé zranění kolene,“ obdivoval zarputilost svého svěřence kouč David Holoubek.

Podobné štěstí pochopitelně nevykazoval kouč Zlína Bronislav Červenka. „Musíme jít dál a začít dávat góly jako první, protože to se nám nedaří. Myslím si, že ještě v první půli jsme mohli dokonce srovnat. Nemůžu klukům upřít snahu, jen ta realizace ve finální fázi. Soupeř se mi zdál pasivnější, hlídal si vedení 2:1. Pak vyrovnáte a hned dostanete na 2:3. Došlo na snůšku drobných chybiček,“ litoval kouč Ševců a připustil, že postup do semifinále MOL Cupu by vyměnil za pár bodů navíc v lize. „Stoprocentně bych chtěl těch bodů víc místo poháru. Nevím, jak vedení klubu, ale já to takhle mám určitě,“ zakončil řeč Červenka po dalším ligovém zápase bez výhry. Zlín čeká na tři body už pět zápasů, zatímco Bolka táhne stejně dlouhou sérii bez porážky.