SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 1:1. Další úlet Preciada, Slavia v čele

Souboj Sparty s Mladou Boleslaví v rámci 27. kola FORTUNA:LIGY skončil 1:1. Hosté šli do vedení ve 20. Minutě, kdy si nešťastně srazil míč do vlastní sítě Kaan Kairinen. V závěru prvního poločasu srovnal na konečných 1:1 Veljko Birmančevič. Letenské oslabilo nevídané chování Angela Preciada. Obránce domácích v 59. minutě upadl v soupeřově šestnáctce a záhy se ohnal po Bensonu Sakalovi. Pražané tak dohráli utkání v početním oslabení. Sparta po zaváhání ztrácí na vedoucí Slavii jeden bod.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44. Birmančević Hosté: 20. Kairinen (vl.) Sestavy Domácí: Vindahl – Vitík, Sørensen (75. Wiesner), Krejčí /K/ – Preciado, Solbakken (46. Ryneš), Kairinen, Zelený (46. Panák) – Birmančević (75. Olatunji), Kuchta, Haraslín (65. Sadílek). Hosté: Mikulec – Král, Suchý, Karafiát – Kadlec (90+2. Kostka), Sakala, Matějovský /K/ (64. Mareček), Fulnek – Ladra (88. Šimek), Hilál (64. Pulkrab), Kušej (64. Solomon). Náhradníci Domácí: Vorel, Surovčík, Panák, Wiesner, Sadílek, Ševčík, Ryneš, Laçi, Karabec, Olatunji, Tuci Hosté: Šeda, Šimek, Kostka, Mareček, Solomon, Buryán, Fila, Vaníček, Pulkrab Karty Domácí: Vitík, Preciado (č) Hosté: Matějovský, Kušej, Mikulec Rozhodčí Rouček – Kříž, Leška Stadion epet Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 17 009 diváků

Letenští, kteří ve středu po vítězství 2:0 na hřišti druholigové Opavy potřetí za sebou postoupili do finále domácího poháru, neporazili Boleslav ani podruhé v sezoně nejvyšší soutěže. Na podzim na jejím stadionu prohráli 1:3. Sparta v lize nenavázala na minulá dvě vítězství a ztratila body ve třetím z posledních pěti kol. Středočeši v nejvyšší soutěži šest zápasů po sobě neprohráli a v tabulce zůstali pátí.

Mladoboleslavský trenér Holoubek, jenž dříve vedl Spartu, vyrukoval na soupeře s neobvyklým rozestavením s pěti obránci. V sedmé minutě domácí Birmančevič po narážečce s kapitánem Krejčím hledal před odkrytou brankou volného Kuchtu, jenže stoper Kadlec na poslední chvíli odvrátil míč na roh.

Ve 20. minutě se hosté nečekaně ujali vedení. Ladrův roh se od domácího stopera Vitíka odrazil ke sparťanské brance a Kairinen si balon před Matějovským nešťastně usměrnil do vlastní sítě.

Větší spád dostalo utkání až v závěru úvodního dějství. Ve 40. minutě Kuchta z hranice malého vápna hlavičkoval pouze do gólmana Mikulce. Středočeši pak málem zvýšili, Ladrův pokus z přímého kopu z 25 metrů ale brankář Vindahl vytáhl mimo tři tyče.

Ve 44. minutě Letenští srovnali. Kuchta nacentroval před branku, Krejčí hlavičkoval do břevna a Birmančevič z dorážky nezaváhal. Srbský křídelník se 10. gólem v ligové sezoně dorovnal nejlepšímu týmovému střelci Haraslínovi.

V 53. minutě Krejčí, který se po přestávce z levého stopera posunul do středu zálohy, vypálil z dálky a Mikulec jeho přízemní ránu vytáhl na roh. Po téměř hodině hry se Preciado po souboji se Sakalou marně dožadoval penalty. Ekvádorský reprezentant na zemi udeřil loktem zambijského záložníka do stehna a hlavní sudí Rouček ho vyloučil. Sparťanský krajní bek či záložník obdržel červenou kartu ve druhém ligovém utkání za sebou, do něhož nastoupil. Kvůli vyloučení v březnovém derby se Slavií dostal třízápasový trest.

Letenští inkasovali devátou červenou kartu v sezoně nejvyšší soutěže, což je nejvíce ze všech mužstev. Následně se navíc Spartě pro příští kolo na stadionu pražských Bohemians 1905 "vykartoval" i trenér Priske po čtvrté žluté v ligovém ročníku.

V 69. minutě Mikulcovi při zpracování utekl míč a před vápnem fauloval atakujícího Birmančeviče. Přes protesty sparťanů dostal hostující brankář jen žlutou kartu. Domácí navzdory oslabení soupeře zatlačili. V 77. minutě Krejčí hlavou po rohu těsně minul, Kairinen poté trefil zpoza šestnáctky tyč a Kuchta po rychlém brejku zakončil nad.

Vítězný gól už ale Sparta nedala a ve dvou z posledních tří ligových utkání na Letné jen remizovala. Od října 2011 doma v nejvyšší soutěži s Boleslaví 12 duelů za sebou neprohrála. V ligové sezoně Pražané na vlastním stadionu ve 14 zápasech stále nenašli přemožitele a s 38 z celkových 67 bodů jsou tam nadále nejlepším celkem. Boleslav venku v nejvyšší soutěži posedmé za sebou nevyhrála, v posledních čtyřech duelech tam remizovala a v ročníku tam získala jen 14 z celkových 40 bodů.

