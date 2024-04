Nepoučitelný „kriminálník“ Preciado: Sparta se musí zamyslet, co s ním

Sparta se musí zamyslet, co s Angelem Preciadem. Ten chlapec z Ekvádoru je fotbalový kriminálník. V sezoně byl v duelu s Mladou Boleslaví podruhé vyloučen. Znovu za nesmysl, nepochopitelný úlet. Stejně jako v derby se Slavií se ohnal po souboji po sokovi. Po Janu Bořilovi vyslal loket k Bensonu Sakalovi.

K tomu si připočtěte jeho další dva trestné činy (jen nepotrestané). V prvním derby na podzim měl být vyloučen po faulu na Lukáše Provoda, což potvrdila i komise rozhodčích. V pohárovém čtvrtfinále v Edenu zase velmi podezřele došlápl domácího El Hadjiho Dioufa. Pokaždé byl ušetřen.

Přesto se nepoučil, proti Boleslavi přidal další zkrat.

Jeho záporné kousky zatím přebíjejí nepopíratelnou kvalitu a umění. Na místě je ostrý trest i zamyšlení, zda se s ním v létě nerozloučit. Zájemci se jistě najdou, vždyť se poutavě předvedl v Evropské lize proti Galatasaray. Turecko si ho zamilovalo.

Ostrý verdikt ze strany Briana Priskeho a Tomáše Rosického by nebyl od věci, a to i z dalších důvodů. Preciado je výjimečný v evropských utkáních, zato v tuzemských bojích rozhodně nevyčnívá. Pokud už, tak záporně. Na Letnou přišel za přibližně 63 milionů korun, po výkonech proti Galatasaray by tato suma mohla být lehce překonatelná.

Sparty by tím navíc vyslala vzkaz, který by měl zaznít velmi silně. Zprávu do týmu, že takhle už ne.

Vždyť nedělní Preciadova červená karta byla jedenáctá, již Letenští v ročníku dostali. Devětkrát nedohrávali kompletní v nejvyšší soutěži, jednou v Evropské lize, jednou v domácím poháru na Slavii.

To nelze, takové číslo je neslučitelné s ambicemi nejvyššími. Vždyť hráči jediného konkurenta ve hře o titul, tedy Slavie, byli v lize vyloučeni pouze dvakrát. To už je proti sparťanské devítce masivní rozdíl.

Poslední červená navíc drsně převrací měsíce dané pořádky. Sparta si šla pro vítězství v základní části, držela náskok. Sice už jen jednobodový, přesto dostačující. Po zpropadené první půli Boleslav přitlačila, ve druhé dominovala. Za vyrovnaného stavu si šla pro tři body. Klidně umolousané, ale pro vítězné.

Preciado do jejích plánů, jak se říká, hodil vidle. Odpustí mu to kluboví mocní? Moc polehčujících okolností se nenajde.