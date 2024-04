Naštvaný Veselý: Sparta byla na kolenou. My jsme jí umožnili návrat

Když jste mluvil o šesti bodech ze třech zápasů, tak tenhle to asi nebyl. Ale nevěřil jste i před zápasem i po prvním gólu?

„Odehráli jsme slušný první poločas. Měli jsme i štěstí, ale postupnými krůčky jsme se dostávali do tlaku a zajímavých věcí, utkání v té fázi bylo otevřené na obě strany. A když jsme se dostali ke gólu, tak přišla nepochopitelná pětiminutovka. Podělali jsme si zápas. Pasáž od 42. do 48. minuty nás stála body a přijatelnější výsledek. Sparta byla na kolenou a my jsme jí umožnili vrátit se do zápasu. Nepochopitelně nedohraný první poločas, bázlivost a hrubá chyba po standardní situaci. V tu chvíli se zápas vyřešil. Sparta nám ukázala kvalitu, tam už jsme moc šancí neměli. Zápas jsme vyřešili za pět minut a jsem fakt naštvaný. Nesmíte takhle zadarmo dávat dárky. Mrzí mě to za fanoušky. Dneska nejsem zklamaný, ale naštvaný na svůj tým. Slyšeli to ode mě už o poločase, protože když chcete uspět se silným soupeřem, musíte vést a ne dávat dárky.“

Během týdne jste hrál se Spartou i Slavií. Který byl těžší?

„To nechci srovnávat. Oba týmy hrají jinak, mají jinou typologii a filozofii. Abyste uspěli, musíte využít, co vám soupeř nabídne. Na Slavii se to nepovedlo, dneska jsme dárek dostali, Sparta nám nabídla několik ztrát, měli jsme ji potrestat i dřív. My jsme ji postavili svoji naivitou na koně. Subjektivně jsme měli víc k bodu blíž proti Spartě než minulý týden.“

Po gólu na 1:2 Bohemka vypadla z role. Neměla druhé míče, byla pozdě v soubojích, nedostávala ke standardkám… dalo se s tím něco dělat?

„Chtěli jsme i na čtyřobráncovku, ale dopadlo to jako minulý týden. Když jsme chystali další systémové změny, dostali jsme třetí gól a tím utkání vyřešili. Nedopřáli jsme si ani silnější tlak. A třetí gól bylo taky fiasko. Rychle rozehraná standardka, kterou rozhodčí ještě zastaví, a naši hráči se vykašlou na určené úkoly. Jsme jak Santa Clausové, co rozdávají dárky.“

Lukáš Hůlka i Michal Beran si ve středu zvykají na sebe i na své role. Je to dlouhodobé řešení? A jaká je budoucnost obou v Bohemce?

„Vypadají tam dobře. Ale vypadali tam dobře od začátku jara. Co se týče Lukáše Hůlky, nemám žádné informace, že by měl odejít. Všem našim středovým hráčům nastavuje zrcadlo. Za tři zápasy ve středu dal víc gólů než všichni naši středopolaři v sezoně dohromady. Michal Beran opakuje svou preferenci jít do zahraničí, asi se něco odehrává, ale má nabídku i od nás. V létě mu končí smlouva ve Slavii, takže je to otevřené. Když sežene nabídku ven, zabráníme mu v tom těžko, on tak vidí svou budoucnost. Ale ani on nemůže být podepsaný pod inkasovanými brankami a musí mít čísla dopředu."

Na začátku zápasu se hodně klouzalo. Nebyl nějaký problém s terénem?

„Smekaly se oba týmy, tak nevím. Tráva se trhala, několikrát někdo uklouzl, ale určitě to nebyl důvod naší porážky."

Až vás přejde naštvání, budete se na zápas znovu dívat i jako reprezentační trenér? Třeba i kvůli sparťanům?

„Budu se na něj dívat z našeho hlediska, ale naštvání mě nepustí dlouho. Většinou za svým týmem stojím, ale dneska… Možná bych byl radši, abychom dostali 0:3 v suchém triku, protože bychom na soupeře neměli. Takhle mi vadí určitá míra bázlivosti, protože se projevil strach o výsledek. Nestalo se, že by Sparta byla na pět minut lepší, ale my jsme se nacpali do vlastního vápna a mysleli jsme, že přežijeme. Na konci nám pak Olatunji ukázal, jak se dohrává konec, prosimuloval ho, to jsme mohli hrát taky. A je to legitimní, tím ho nekritizuju. Sparta dohrála zápas takticky bez většího problému. My jsme hráli jak naivní děti na pískovišti. Hráči to ode mě uslyší adresně. Jestli se bojíme vítězství nad Spartou, tak ten fotbal nehrajme!“

Jak vnímáte situaci v tabulce. Prostřední skupina se může vzdálit?

„Jiné výsledky nesleduju, to nemá žádný význam, pokud nevyhrajeme. Musíme jedno utkání vyhrát, ve druhém bodovat. V minulosti bylo 35 bodů konstanta, která stačila na postup do středové skupiny. Teď budou dva zápasy jako play-off, předpokládám trošku jinou typologii zápasů, ale podle dnešních výsledků může až na první tři týmy každý porazit každého.“