Friis: Priske mi chyběl. Birmančevič je klíčový pro klima v kabině

Zápas na Bohemians musela Sparta bezpodmínečně zvládnout. A byla velká otázka, jak se to Letenským podaří poté, co byli psychicky dole ze ztráty s Mladou Boleslaví. Navíc kouč Brian Priske kvůli karetnímu trestu seděl jen na tribuně a podle regulí nesměl komunikovat s asistentem Larsem Friisem ani na dálku. I díky výbornému Birmančevičovi to ale Sparta zvládla. A právě jeho přístup vypíchl Friis po vítězství 3:1 především.

Jak hodnotíte formu Veljka Birmančeviče?

„S Birmančevičem je to jako s ostatními hráči. V ofenzivě je to výjimečný hráč. Ale k tomu, aby byl úspěšný, vede tvrdá práce. A když on na tom pracuje, pouští se do všech náběhů a soubojů, na kterých se normálně ofenzivním hráčům nechce pracovat, pak z toho může těžit v útoku. A pak to vidíte jako dnes. Má hodně energie a zužitkuje ji vždy na tréninku. Je to srbský hráč, který je horkokrevný, a to je dobře, když to dokáže přetavit na trávníku. Myslím, že jsme od něj ještě rozhodně neviděli všechno. Ještě tu není ani celou sezonu, ale těšíme se na to, co nám ještě přinese. Nejdřív každopádně musí pracovat pro tým a pak z toho může těžit individuálně.“

Nakolik důležitý je Birmančevič pro kabinu, když se mu daří a tvrdě pracuje - zvlášť s ohledem na to, že to byl pro Spartu drahý hráč ze zahraničí?

„Je to naprosto klíčové. A vychází to z toho, co děláte po každý den. Když trénujete dobře, máte velkou šanci, že budete hrát dobře. Pokud budete trénovat hodně špatně, je velmi pravděpodobné, že i výsledek bude špatný. Každodenní atmosféra je nejdůležitější. Máme na naše ofenzivní hráče velké požadavky. Když mají míč, mají tvořit, ale bez balonu mají hodně pracovat. A Birmančevič je další z těch, kteří hodně pracují. To, co vidíte v zápasech, je i to, co předvádí na tréninku.“

Bohemians - Sparta: Birmančevič hned po pauze obstřelil Soukupa, 1:2! Video se připravuje ...

Jaké bylo vést tým z pozice hlavního trenéra?

„Byla samozřejmě čest stát v čele Sparty. V Dánsku jsem už vedl hodně zápasů z pozice hlavního, ale poprvé jsem měl tu možnost v tak velkém klubu. Přesto to dnes nebyla tak nezvyklá situace oproti normálu. Chyběly mi jen rozhovory s Brianem na střídačce.“

V čem vám nejvíc chyběla komunikace s Priskem, jak to mezi vámi na lavičce většinou probíhá?

„Záleží samozřejmě na tom, jak vypadá samotný zápas. Hodně komunikujeme o drobných taktických záležitostech, které chceme změnit. Mluvíme o střídáních, detailech v ofenzivě i defenzivě. Normálně spolu diskutujeme hodně a dobře spolu komunikujeme, abychom dostali z týmu to nejlepší. A když už máme takovou základnu jako tady ve Spartě, tak to v jednom zápase umíme zvládnout.“

Konečně jste na jaře neměli vložený zápas v týdnu. Nakolik důležité to pro vás bylo směrem k práci s týmem, ať už po fyzické nebo psychické stránce?

„Bylo to zásadní. Bylo opravdu důležité, abychom mohli klukům poskytnout denní rytmus, kde nemáte vložené utkání. Máte možnost víc trénovat, a tím pádem zapracovat na malých detailech. Jsme pyšní na to, co jsme dokázali v sezoně, ale bylo třeba potrénovat a týden bez vloženého zápasu nám k tomu pomohl. Mentální stránka je ale něco, na čem pracujeme každý den, je to součást DNA týmu. Bylo hezké vrátit se na trénink nejen na den, ale po několik dní v řadě.“

Proč začal Lukáš Haraslín na lavičce a jak je na tom fyzicky?

„Haraslín toho měl od Vánoc hodně. Cestoval navíc s reprezentací. Je normální, že měl trochu útlum, ale není to nic hrozného. Potřeboval dnes trochu čerstvější nohy, proto jsme dali na hřiště Tuciho. Ale není pochyb o Haraslínových kvalitách, koneckonců ukázal to i v Evropské lize.“

Jak těžce se dnes rodilo vítězství?

„Byla to velká bitva. Věděli jsme před zápasem, že to bude boj a bude důležité získávat odražené míče. A věděli jsme i to, že až vstřelíme gól, bude to pro nás o něco jednodušší. Vypracovali jsme si hodně příležitosti, asi bych odpovídal jinak, kdybychom proměnili tři velké šance v prvním poločase. Ale je to vždy těžké, je to pražské derby, všichni nás chtějí porazit, atmosféra tady je skvělá, podíleli se na ní i naši fanoušci. Byl to pořádný fotbal.“

Sparta - Bohemians: Kairinenův skvělý centr lízl Vitík za Soukupa! 1:1 Video se připravuje ...

Po čtvrthodině jste si svolal celý tým k sobě, co jste si řekli?

„Byl to moment, kde to bylo hodně nahoru dolů. Bohemians měli až moc iniciativy a vycházelo to z naší přemíry chyb. Byla to možnost, kdy jsem si povolal tým, abych ho mohl zklidnit a mohli jsme si trochu resetovat náš přístup. Pak tam bylo zhruba pět minut, kdy to bylo dost na hraně. Bohemka nebyla tak nebezpečná, ale byl to reset a pak jsme zase začali hrát.“

Inkasovali jste z obranné standardky. Jak jste obecně s tímto aspektem hry spokojen i po odchodu kouče Loučky, který se právě na standardní situace zaměřoval?

„Samozřejmě pracujeme hodně na standardkách, protože ve fotbale je to klíčové. Z ofenzivního i defenzivního pohledu nám trochu něco chybělo. Byli jsme blízko na obě strany, ale Bohemka je v tomto ohledu výborná a hlavně centry má skvělé. Je to způsob, jakým si vytvářejí si šance, ať už standardkami nebo centry ze hry, jsou odvážní. Je to nepříjemný soupeř pro všechny české týmy. A ještě bych rád něco dodal.“

Povídejte.

„Myslím, že bychom neměli srovnávat podzim s jarem, ale tuto sezonu s minulou. Teď to je trochu všelijaké, ale v minulé sezoně nám tam padalo všechno. Ať už to bylo od Krejčího, Vitíka a ostatních.“