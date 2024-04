Baníku k výhře nestačil ani Ewertonův gól roku. Fantazie, ocenili i soupeři

„Gól pěkný, ale spokojený nejsem,“ neskrýval sedmadvacetiletý Brazilec, který už v 19. minutě rozparádil přes dvanáct tisíc fanoušků. „Nejsem spokojený s výsledkem, ani se svým výkonem, protože jsme ve druhé půli hráli velmi špatně. Ztratili jsme hodně míčů, udělali hodně chyb. Dvakrát jsme vedli, to musíme udržet.“

Ewertonova paráda bude zcela jistě aspirovat na gól roku. Karvinský gólman Dominik Holec neměl šanci zareagovat. Zkusil se bleskově vrátit, ale bez šance. „Vím, že Holec hraje hodně vysoko, protože umí velmi dobře nohama,“ vybavil si Ewerton předzápasovou přípravu. Trenér Pavel Hapal právě na tohle své borce upozorňoval. „Čekal jsem na nějaký takový moment, byl to instinkt. Pěkný gól.“ Jestli se někdy trefil z takové dálky? „Ne, ne, takový jsem dal poprvé v životě.“

Zkušený gólman Holec měl hned jasno, že je zle. „Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale nezaváhal jsem,“ krčil rameny. „Vracel jsem se hned, ale on to trefil takovou silou... Bylo to z velké dálky, ale rána jako z děla! Balon zapadl rovnou pod břevno. Trefil to neskutečně.“

To uznal i Marek Bielan, trenér Karviné. „Na tohle lidi chodí, fantazie!“ ocenil kouč. „On je jinde, do české ligy ani nepatří. Jaký má přehled na míči? Podíval se a dal to pod břevno. Ukázal velkou třídu.“

Gólmanovi nevyčítal nic. Holec má s rozehrávkou pomáhat, hlídat přihrávky za obranu. „Vždycky jsem stál vysoko a vždycky vysoko stát budu,“ přikývnul Holec. „Na tom se nic nezmění ani po tomto gólu. Ewerton je podle mého jeden z nejlepších hráčů v lize a potvrzuje to v každém zápase, znovu se to potvrdilo.“

Holec je připravený, že opakovačky unikátního gólu „obletí svět“. „Teď to bude všude, budou videa a nevím, co všechno, ale nejsem první ani poslední, kdo dostal takový gól. Dělat si z toho hlavu není na místě.“

Souboj s Ewertonem si karvinský brankář zopakoval ještě při pokutovém kopu v 74. minutě. Směr vystihnul, konečky prstů ovšem na míč nedosáhnul. „Nebyl jsem daleko, mohl jsem mu to vrátit,“ glosoval Holec. „Ale zase to utáhl dobře. Je to 2:0 pro něj, ale body jsme si rozdělili. Pro nás velmi cenný bod od soupeře, který chce hrát evropské soutěže. Kluci v poli zaslouží velkou pochvalu, nechali tam život. Jsme sice zase poslední, ale každý zápas hrajeme dobrý, kompaktní fotbal. Měli jsme Plzeň (0:0) a Ostravu, kteří jsou třetí a čtvrtí. Jsme za tyto body extrémně vděční.“

Ostravané doma ztratili. Právem, nebyli lepší. Karviná byla živější, aktivnější a nakonec i nebezpečnější. „Také obětavější a bojovnější,“ přitakal trenér Hapal. „Jsme zklamaní z výsledku, byť jsme si paradoxně připsali na bod na mužstva, co jsou kolem nás. Mohli jsme ale skočit do šestky absolutně.“

Podle Hapala byla Karviná také důraznější, obětavější. „V tom nás trošku předčili. My byli nepřesní v kombinaci, dlouho to trvalo, bylo tam hodně slabších výkonů, co jsme nečekali,“ dodal trenér Baníku.