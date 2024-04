Šulc po Slavii: Bylo to hodně na morál. Král střelců? Trenér říkal, ať...

Jak jste se dostal ke gólové akci?

„Ve vápně jsem zůstal sám, dva jejich hráči se strhli s Ibrou (Traorém) na první tyčku. Věděl jsem, že Čoro (Tomáš Chorý) o mě ví a bude to chtít ke mně sklepnout. Počkal jsem si na odražený balon, Čoro mě krásně našel. Soustředil jsem se, abych trefil branku a padlo to tam.“

Tušil jste, že vaši první branku neuzná rozhodčí kvůli ruce?

„Na ruku mi to spadlo, spíš bylo řešené, zda šlo o přirozenou, nebo nepřirozenou polohu. Ale asi jsem ji měl trochu před tělem, takže nejspíš správně neuznaná branka.“

Plzeň - Slavia: Šulc přetlačil Zmrzlého a zavěsil za Staňka! Jenže zahrál rukou Video se připravuje ...

Byl zápas po čtvrtečním utkání s Fiorentinou hodně náročný?

„Bylo to hodně na morál. V nohách jsme měli zápas s Fiorentinou, ten byl jen o běhání a dobré defenzivě. Zvládli jsme ho, taktické pokyny i všechno okolo skvěle. Slavii jsme nepustili do větší šance, naše defenziva pracovala suprově. Zavírali jsme na středu strany, udělali jsme všechno, jak jsme měli.“

Jak dobít síly na odvetu čtvrtfinále Konferenční ligy v Itálii?

„Je dobré, že jsme tenhle zápas zvládli vítězně, to nám nalije novou krev do žil a lépe se regeneruje. Mým receptem je velmi kvalitní spánek.“

Dal jste patnáctou ligovou branku a dorovnal Václava Jurečku. Myslíte na titul krále střelců?

„Mám ho trošku v hlavě, ale teď mi říkal trenér, ať na to nekoukám a hraju hlavně pro tým. To snad plním. Každý zápas chci dát gól, ale nemyslím na to, že musím někoho dohnat.“

Dává vám jistotu vzadu skvělý Robin Hranáč?

„Naši vzadu pracují skvěle. Hrany je extrémně rychlý, obrovsky silný. Když jde balon za naši obranu, věřím, že to bude dobré. Protože je tam Hrany a on to doběhne. Pak to možná chvilku vydýchává (usmívá se). Ale hraje excelentně. Soupeř nám nemůže hrozit z brejku, protože on všechno doběhne a pak se nám hraje lépe. V lize, kde není taková kvalita, jako třeba s Fiorentinou, můžeme tím pádem hrát víc nahoře.“