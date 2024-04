Votroci museli s občankou na kameru. Policie vysvětluje zvláštní postup

Na hřišti to žádná velká zábava nebyla. Liberec ve 29. kole FORTUNA:LIGY remizoval s Hradcem 0:0 a oba týmy mají i před posledním kolem šanci na titulovou skupinu. Na sociálních sítích ale ze zápasu rezonuje dění mimo stadion, konkrétně postup policie při vpouštění hostujících fanoušků do areálu. Minimálně část z nich totiž musela s průkazem totožnosti u obličeje projít zblízka okolo neoznačeného muže s kamerou. „Využití i méně běžných zákonných možností je namístě,“ napsal na otázky iSport.cz mluvčí libereckého policejního ředitelství.

Podle policejních statistik, které na základě oficiálních čísel shromažďuje advokát Tomáš Martinec, se hradečtí fanoušci v celé probíhající sezoně nedopustili žádného trestného činu ani žádného přestupku. Přesto se jim v Liberci dostalo „speciálního“ přivítání od policie.

„Po příchodu ke stadionu jsme si koupili lístky, pokračovali k turniketům, před nimi byly zátarasy, kde stáli pořadatelé a příslušníci PČR. Podmínkou vstupu na stadion bylo, že se všichni legitimují, a to včetně dětí. My se fotili s občankami, děti lustrovali na základě data narození. Každé z nich zahlásilo do kamery jméno a datum narození. Samozřejmě jsem se policistů dotazoval, co to má znamenat. Ale odmítli se mnou o tom diskutovat, že podle paragrafu na to mají nárok. A řekli mi, že jestli chci pokračovat, musím se kontrole podvolit. V opačném případě mi na pokladně vrátí vstupné,“ vylíčil svou zkušenost Sportu fanoušek Jan Pajer. Jeho video z policejního opatření fanouškovská komunita s rozhořčením sdílí na sociálních sítích.

Procedura, během které museli hradečtí fanoušci projít s dokladem totožnosti u obličeje okolo muže s kamerou, ke kterému je nasměrovali policisté, se týkala sektoru hostí a podrobit se mu musela jen část návštěvníků. U domácích vstupů byla přítomnost standardní.

Policie se podle svého vyjádření rozhodla k tomuto postupu na základě incidentu, který se měl stát cestou na stadion. „Provedli jsme řádné ustanovení pouze části fanoušků hostujícího týmu, a to za využití oprávnění uvedených v § 63, z důvodu plnění úkolů nezbytných k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo předcházení trestné činnosti. Tato oprávnění jsme využili po upozornění na nestandardní chování několika fanoušků, ke kterému došlo při přesunu na fotbalové utkání,“ napsal Sportu komisař libereckého krajského ředitelství poručík Vojtěch Robovský.

Otázky Sportu se týkaly četnosti použití tohoto postupu i nezákonného jednání, kterého se případně hradečtí fanoušci dopustili. Natáčení osob s dokladem totožnosti při příchodu na stadion je podle Robovského „namístě.“ Celé policejní vyjádření přikládáme níže.

Podle fanouška je ale nezvyklé: „Nikdy jsem se s takovým přístupem nesetkal. Letošní sezonu jsem nevynechal ani jednou. Ve vzduchu bylo logicky cítit napětí, nevraživost, nedůvěra vůči policii. Ale k nějakému excesu podle mě nedošlo,“ diví se Jan Pajer.

I přístup pořadatelské služby Slovanu Liberec byl podle fanouška Hradce v pořádku. Smířlivé vyjádření poslal i klub. „Podle našich informací nešlo o plošné opatření. Tyto kontroly se týkaly pouze vybrané skupiny fanoušků vytipovaných Policií ČR. Vedení našeho klubu se dlouhodobě snaží vytvářet na stadionu U Nisy přátelské prostředí pro všechny slušné fanoušky, a to jak pro domácí, tak pro fanoušky soupeře. V rámci našich možností a kompetencí v tom chceme pokračovat i do budoucna. Je to v zájmu našeho klubu i fotbalu jako celku.“

Policejní statistiky jsou zaktualizované za 26 kol této sezony. Stadiony během nich navštívilo více než 1,3 milionu diváků, policie v souvislosti s 208 zápasy eviduje spáchání 4 trestných činů a 60 přestupků.