Stoper budoucnosti pro Baník? Afričan (20) přepnul a chce výš, jiný končí

Po utkání na Letné (3:4) a nepovedeném výkonu chybujícího Filipa Blažka začalo téma ostravských stoperů znovu rezonovat. Management Baníku hledá praváka de facto od nečekaného srpnového odchodu Albánce Enea Bitriho do norské Valerengy.

Přitom možná nemusí. O pozornost si říká Emannuel Uchenna Aririerisim.

Možná to jméno neznáte, ale dvacetiletý Nigerijec Ostravě už rok patří. Do Česka dorazil stejně jako Muhamed Tijani, Yira Sor či Moses Usor z vyhlášené akademie 36 Lion. Nejdříve se otrkával ve Vítkovicích, pak loni v létě absolvoval pár tréninků s Baníkem B, kde se ale upřednostňovalo duo Patrik Měkota, Zdeněk Říha. A tak se přesunul do Hlučína k tehdejšímu kouči Ondřeji Smetanovi.

Klíčový půlrok se Uchennovi povedl. Trenér rezervy Josef Dvorník, který na Bazaly přišel loni z Opavy, ho bedlivě sledoval. „Pro jeho rozvoj byl Hlučín nejlepší variantou. Ideální volba jako adaptace na dospělý fotbal. Podával dobré výkony, kluby se na něj dotazovaly.“

Ano, zájemci si nemohli nevšimnout vyspělých výkonů. Agentovi Danielu Smejkalovi se ozvali