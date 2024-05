Ulich: Prodat Zafeirise? Za nesmysl! Bojí se vymýšlet, byl bych trpělivý

Ve své době platil za nejkreativnějšího hráče s českým pasem. Ivo Ulich byl technicky výjimečně vybavený, liboval si v driblinku, situace uměl vyostřit chytrou nahrávkou, centrem. Býval typickým rozdílovým borcem. To samé se nyní ve Slavii čeká od Christose Zafeirise. Jenže velké momenty nepřicházejí… „Velká škoda, že není v pohodě. Právě teď by ho Slavia moc potřebovala,“ naráží bývalý reprezentant na blížící se nadstavbovou fázi ligy.

Zafeiris je ve Slavii rok a půl. Čekal jste od něj víc?

„Je za očekáváním, to je myslím jasné. Je limitován zraněními, často ho brzdí. Potenciál má, to je stoprocentní, potřeboval by ale být zdravý delší dobu.“

Na podzim byl, stejně to nebylo úplně ono.

„Ano, máte pravdu. Vnímám to tak, že teď měl přijít jeho čas. Slavia se nachází pod obrovským tlakem, týmu se úplně nedaří, chtějí se zázraky. Takže Zafeirisův slabší přínos je o to víc vidět. Možná až extrémně. Čeká se, že na konci ligy bude rozhodujícím elementem, rozdílovým borcem. Ale není. Mladý Nor je ve složité situaci, určitě pod velikým presem, možná si i přečte nějakou kritiku na svoji osobu, horší hodnocení výkonu. Dovedu si představit, že i takové drobnosti ho sráží. Není hloupý. Jistě ví, že očekávání, jistě i spousty fanoušků, zatím nenaplnil.“

Proč?

„Pořád si myslím, že kdyby byl absolutně zdravý a naběhaný, bude to v ofenzivní fázi zajímavý hráč. Jenže se zase dostáváme k tomu, že není, že nemá čísla. Dva góly a nula asistencí je vážně špatný.“

Nehraje moc hluboko? Neměl by nastupovat standardně na pozici číslo deset?

„To je otázka. Neumím posoudit, co je pro něj ideální místo v sestavě. Když jste výš, stane se vám, že najednou hrajete hodně zády k brance. Obzvlášť při stylu Slavie, která víceméně všechny soupeře dostane do hluboké defenzivy. A to si myslím, že by mu úplně nevyhovovalo. Spíš potřebuje mít hru před sebou. Je to o nějaké shodě se spoluhráči, s trenéry, aby došlo k maximálnímu využití Zaferisova potenciálu. Je velká škoda, že není v pohodě. Právě teď by ho Slavia moc potřebovala.“

Zafeiris měl být druhým Stanciem. Není takové očekávání mimo jeho schopnosti?

„Zajímavá otázka. Chtěl bych vidět Zafeirise stoprocentně fit a mít ho na očích delší dobu. Pravdou je, že současné Slavii chybí hráč, který v době velkého tlaku dovede vymyslet něco neobvyklého. Možná je to Ševčík, ale také trpí na zranění. Mužstvo spoustu soupeřů de facto obehrává a hledá cestu, jak se provrtat do obrany. K tomu potřebujete kreativitu, drzost, poslat do vápna míče klidně i „na blind“. Jenže u Slavie mi chybí správný timing.“

V čem konkrétně?

„Ona centry do šestnáctky dostane, ale útočník je v ideálním místě moc brzo, nebo pozdě. Proto dává míň branek než v minulé sezoně. A pak dojde na zápas s Olomoucí nebo v Plzni, dostanete blbej gól a jste v neřešitelném problému. Potřebujete hráče, který se umí orientovat na malém prostoru, mnohdy přehuštěném. Aby něco vymyslel, narážečku, průnik do vápna. Pak se vám otevřou jiné možnosti. Tohle by měla být Zafeirisova role – být kreativní. Jenže mi přijde, že se bojí něco vymyslet. Jeho pozice je o číslech. To je realita. Ale pořád je mladý. Slavii bych radil trpělivost.“

Možná ji začíná pomalu ztrácet. Čistě hypoteticky: kdyby na Nora přišla v létě extra zajímavá nabídka, měla by ho Slavia prodat?

„Záleží, co je extra nabídka. (usmívá se) Kdyby to byl nesmysl, asi bych neváhal. I tak si ale musíte říct, zda vám v kádru zůstanou typologicky dva tři podobní hráči s potenciálem osobního růstu. S příchodem pana Tykače získala Slavia finanční stabilitu, má ekonomickou sílu, třeba by si Zafeirise ponechali. Nevím. Na druhou stranu – je správné domnívat se, a to především kvůli špatným číslům, že přijde nesmyslná nabídka? Spíš ne.“