Koubek o Plzni i boji s „S": Jak znám pana Šádka... Posily? Chci až tři kusy

Před rokem vstupoval Miroslav Koubek do plzeňské kanceláře s lehkými rozpaky. Nikdo nevěděl, jak návrat ostříleného barda zafunguje, jak dlouho v západočeském klubu vydrží. Viktoria nakonec pod nejstarším ligovým trenérem rozkvetla. Čtvrtfinále Konferenční ligy, jistý ligový bronz a závěrečné finále Mol Cupu proti Spartě jsou splněné úkoly, jakými trenér přesvědčil vedení, aby mu nabídlo kontrakt i na další rok.

V létě po příchodu do Plzně jste se nazval Bridge Coachem, přechodným trenérem. Jak se nazvete teď, když jste prodloužil o další sezonu?

„To se chytlo, tenhle výraz (úsměv). Ani jsem nečekal, že to bude takhle zafixované po celý rok. Teď ani nevím, jak bych se nazval.“

Podle čeho jste se při podpisu nové smlouvy rozhodoval?

„Když začala jednání, první dotaz směrem k plzeňskému vedení byl: ‚Chcete mě?‘ Okamžitě jsem slyšel, že ano. Pak jsem si musel nechat čas na rozmyšlení já, potřeboval jsem to probrat s rodinou. Přeci jenom rodina trpí, trpěla ohledně mého trénování celý život. To mě samozřejmě trošku trápí. Rodina do toho měla co mluvit. Nakonec jsem dostal ne úplně zářící zelenou, ale byl tam takový zelený nádech. To pro mě bylo rozhodující, samozřejmě vedle toho, že klub projevil přání, abych pokračoval.“

Řeknete jednu věc, kvůli které jste na nabídku kývl?

„Rozhodovala rodina, já v sobě nemám hranici, že bych nechtěl pokračovat. Dokud mi bude sloužit zdraví, tahle práce mě naplňuje, pořád mě to baví. Když bych se rozhodoval sám za sebe a byl o mě zájem, nemám důvod končit. Prostě pokračuju.“

Měla manželka právo veta?

„Určitě měla silné právo. Nebyla to jen otázka manželky, ale i mých dospělých dětí. To jsou rozumní vysokoškoláci, co dokážou situaci vyhodnotit. Uvědomují si, že když jsou z hnízda pryč, má žena je doma často sama. Nechce se mnou bydlet na angažmá. Je ráda doma (na Kladně), máme domek, zahrádku, nechce se někam stěhovat, proto jsme málo spolu. Děti se k tomuhle vyjadřovaly, myslí na mámu. Tím bych tyhle soukromé věci ukončil.“

Dobře, tak tedy ke sportovní stránce. Vidíte v plzeňském kádru prostor ke zlepšení?

„K tomu jsem se chtěl dostat. Kromě osobních důvodů byl tohle určitě jeden z motivů, proč pokračovat. V mužstvu vidím potenciál, pokud dojde ještě k nějakému drobnému doplnění kádru… Během roku nastala značná obměna, při dobrém doplnění vidím velký potenciál dalšího rozvoje.“

Chtěl byste si zatrénovat v Lize mistrů?

„Bude to teď bez kvalifikace, kdo by nechtěl… Třeba v ní dostanu červenou.“ (úsměv)

Jaké jste si s vedením nastavily cíle do další sezony?

„Jak známe pana Šádka, vždycky má nejvyšší cíle, bude to do nás pumpovat. Člověk s tím musí žít a tlak přijímat. Áda má nejvyšší cíle, minimálně se o to (titul) pokusit, to je jeho vize. Nemusí se nutně vyhrát, ale určitě musíme být nahoře. Jsou s tím zase spojené i evropské poháry.“

Je mužstvo schopné přiblížit se Spartě a Slavii?