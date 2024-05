Fila by měl zahájit letní přípravu ve Slavii. Ta do Teplic pošle náhradu

Daniel Fila je v posledních týdnech v kurzu. Výkonnostním i mediálním. Na hostování v Teplicích zaujal jednak devíti ligovými góly, z nichž sedm vstřelil na jaře, ale i přestupovou spekulací ohledně libereckého Luky Kulenoviče. Podle informací iSport.cz jsou v Edenu momentálně rozhodnuti tak, že jednadvacetiletý útočník zahájí letní přípravu s mužstvem Jindřicha Trpišovského. Na Stínadla by pak Slavia měla poslat ofenzivní náhradu.

Teplický kouč Zdenko Frťala posunul českého reprezentanta do 21 let za rok a půl na vyšší úroveň. Herní, mentální i fyzickou. Brzy by měl Daniel Fila progres potvrdit i v klubu, kterému patří. Tedy ve Slavii.

„Momentálně je realizační tým a sportovní úsek i kvůli EURO 2024, kam zamíří několik hráčů, rozhodnut Filu zapojit do letní přípravy coby plnohodnotného člena kádru,“ shodují se zdroje. „Roli může sehrát i nejistá budoucnost útočných konkurentů,“ dodávají.

Tím je myšlen Stanislav Tecl, Mick van Buren, Muhamed Tijani a možná i