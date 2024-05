Látal: Náprstek míval smůlu. Pojede se mi dobře domů. Kdo bude chytat dál?

Po jak dlouhé době se vám bude dobře usínat?

„Hlavně se mi pojede dobře domů. Ty cesty jsou vždy šílené, ale dnes se mi pojede dobře.“

Jak teď vnímáte situaci v boji o záchranu?

„Situaci vnímám tak, že nám noc před zápasem vypadl Martinec, měl horečku, zimnici a žaludeční problémy. Říkal, že se necítí, jinak by byl v základu. Bavili jsme se, že mu dáme třicet minut, nakonec jsme ho tam strčili už v poločase. Vrátil nám to on i Matěj Náprstek. Prostě nám vyšla střídání. To bylo velké plus pro nás.“

Pořád vás trápí marodka. Počítáte v brzké době s Janem Chramostou?

„S Honzou asi ne, ten má ještě berle. Tam to vypadá na delší dobu. Uvidíme, co Hurtado, který vlastně dneska střídal kvůli zranění. Doufejme, že to nebude tak hrozné, že to bude jen naražené. Provází nás ty absence, Tekijaški teď čtvrtá žlutá. To je komplikace, ale když se na tu situaci podíváme, tak si myslím, že 35 bodů bude znamenat automaticky záchranu. Potřebujeme teda někde urvat ještě dva body.“

Brankář Vilém Fendrich si odbyl premiéru v této sezoně. Jak na vás působil? Měl udělat něco jinak před gólem Fleišmana?

„Bez šance. Stál dobře, ale byl to prostě krásně trefený gól. Ještě chci říct k Vildovi, že on přišel do Jablonce zároveň se mnou, a když chytá, tak neprohráváme. Sice chytal dosud jen v MOL Cupu.“

Tak to je asi k zamyšlení, kdo bude chytat příště, že?

„Prodiskutujeme to s trenérem brankářů Oldou Pařízkem a uvidíme. Určitě to bude zajímavé téma, protože jsme vyhráli a Vilda nechytal špatně.“

A co Matěj Náprstek? Dal svůj první gól za Jablonec.

„Jak to říct, Matěj má trochu smůlu. Udělal výbornou letní i zimní přípravu a vypadá skvěle. Jenže pak vždycky přijde nějaký výpadek, kdy onemocní nebo se zraní. Pamatuju si po zimní přípravě, že byl nastartovaný, ale přišla nemoc, tři týdny byl mimo a dostal antibiotika. Zrovna jsme měli takové problémy, že by stoprocentně hrál. To samé se stalo na podzim. Provází ho tady smůla. Už jsem mu kolikrát říkal, Matěji, pracuješ dobře, dostaneš šanci. Bum a angína. Kdyby byl zdravý, tak by těch příležitostí v sezoně dostal víc.“

Věřil jste v samotném závěru, že to ještě otočíte?

„Ten zápas z naší strany nebyl dobrý. Když to porovnám s Mladou Boleslaví, tak to bylo úplně jiné. Tam jsme dominovali. Karviná to nakopávala dopředu na Ezeha, byl to těžký soupeř. A víte, jak to je, věříte pořád, ale jak ten čas ubíhal, tak jsme byli strašně šťastní už za tu vyrovnávací branku na 2:2. Pak se tam naskytla situace s rukou, jak to projednával rozhodčí. Někdo za mnou na lávce říkal, však ať to nepíská, my dáme gól z rohu. A ono to tam padlo. Někdy je fotbal smutný a někdy krásný. Zápas s Mladou Boleslaví jsme si teď vynahradili.“