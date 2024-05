Prodej Hradce: primátorka popsala plán, cenu určí trh. Kdo má zájem?

Prodej nadpolovičního balíku akcií do rukou soukromého investora má být odrazovým můstkem ke skoku do evropských pohárů. Tak si primátorka města Pavlína Springerová představuje budoucnost hradeckého fotbalového klubu. „Hradec se stane ekonomicky silným, marketingově viditelným a sportovně dlouhodobě konkurenceschopným týmem hrajícím nejen českou nejvyšší soutěž, ale aspirujícím také na evropské poháry a soutěže,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Už je to sedm let, kdy byl na spadnutí prodej FC Hradec Králové do rukou Iva Ulicha a jeho partnerů. Převod akcií nakonec neschválili zastupitelé. V těchto měsících se rozjíždí další kolo prodeje.

„Předběžný zájem projevila již řada subjektů, pohybujeme se mezi pěti až deseti, jež se rámcově zajímaly o připravovanou transakci,“ pochvaluje si první dáma Hradce mimořádný zájem.

Na startovní čáře je opět Ivo Ulich a spol. Zájem o koupi má veliký. Plány atraktivní. Jde o člověka z regionu, bývalého reprezentanta, člena výjimečné generace českého fotbalu a nyní stejně úspěšného byznysmena. Určitě patří mezi favority. S primátorkou již seděli u jednoho stolu. „Prostor na debatu ohledně konkretizace záměrů však ještě přijde,“ dodává Pavlína Springerová.

Kromě Ulicha se podle zdrojů Sportu zajímá o koupi klubu také