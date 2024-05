Červená? Od Haraslína nesmysl. Slavii chybí pestrost, Vindahl se zaplatil

Slávisté získali výhodu díky vyloučení Lukáše Haraslína. A nutno říct, že úplně zbytečnému. „Přilétl tam hrozně agresivně, v tom prostoru to vůbec nic neřešilo. A při vědomí toho, že už mám žlutou kartu, je to samozřejmě nesmysl,“ míní Požár. Hlavními hrdiny byli oba brankáři – v prvním poločase Jindřich Staněk, ve druhém právě „v oslabení“ Peter Vindahl.

„Měl taky zápasy, kdy nebyl úplně stoprocentní, ale dokázal, že Sparta udělala dobře, když ho získala. Zachránil ji a možná pomohl k titulu,“ chválí ho Nečas. Ač Slavia měla dost příležitostí skórovat, podle Požára se i v derby ukázal hlavní rozdíl mezi oběma týmy. „Sparta má z hlediska kvality do ofenzivy pestřejší výběr hráčů,“ říká. „Takové, kteří by dokázali obejít soupeře, vyřadit jednoho dva ze hry, vymyslet něco nebezpečného před bránou, mi ve Slavii chybí,“ tvrdí.

Pak je otázkou, zda by neměla změnit nebo alespoň upravit přestupovou politiku. „Do Sparty přicházejí hráči s přesahem do mezinárodního fotbalu, na trhu se zorientovala malinko líp a myslím, že Slavia se jí bude v příštích sezonách vyrovnat,“ dodává Požár. „Jestliže se trend trochu posouvá, jsem přesvědčen o tom, že ve Slavii jsou schopni na to reagovat a najít hráče, u ktreých se to teď o něco líp daří Spartě,“ reaguje Nečas.