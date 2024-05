SESTŘIH: Olomouc - Hradec 1:3. Hanáci inkasovali opět třikrát, hosté ve finále

Hradec Králové porazil v odvetném semifinále skupiny o Evropu Sigmu Olomouc 1:3. O krásnou a rozhodující trefu zpoza šestnáctky se postaral Václav Pilař. Hradečtí přijeli s náskokem 3:1 z prvního utkání. Tým z Malšovické Arény tedy postupuje do finalé Skupiny o Evropu s konečným skóre 6:2.

Olomouc vstoupila do zápasu aktivně, ale Zorvan zamířil jen do brankáře a Pokorný z blízka poslal míč z voleje vysoko nad. Hradec se dostával do tempa pomaleji a stejně jako v úvodním utkání udeřil těsně před přestávkou.

Ve 43. minutě se před vápnem uvolnil Vašulín a ranou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Proti Sigmě se trefil i před týdnem, celkově v ročníku nejvyšší soutěže zaznamenal sedmý zásah.

V první minutě nastavení dostal od olomoucké obrany příliš prostoru Pilař a technickou střelou zvýšil na 2:0. Bývalý reprezentant skóroval počtvrté v ligové sezoně a poprvé od prosince.

Sigma do druhé půle posílila útok Lukášem Julišem, jehož mladší bratr Petr v dresu Hradce připravil přihrávkami obě branky hostů. A už v 57. minutě nejlepší střelec Olomouce v ligové sezoně snížil krásnou ranou z přímého kopu. V ročníku nejvyšší soutěže si připsal dvanáctou branku.

Olomouc se i nadále tlačila dopředu, ale bez výrazných šancí. Naděje Sigmy na zvrat definitivně ukončil v 70. minutě Kučera, který se prosadil hlavou po přímém kopu. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce počtvrté. Hradec tak dál žije svůj sen o účasti v pohárové Evropě, kde se představil naposledy v roce 1995 (nepočítá-li se Pohár Intertoto).

Důležité momenty z utkání:

Video se připravuje ... SESTŘIH: Olomouc - Hradec 1:3. Hanáci padli s Votroky i podruhé, rozhodnuto bylo ještě do přestávky

Olomouc - Hradec: Je rozhodnuto, třetí gól hostů vstřelil Kučera, 1:3! Video se připravuje ...

Olomouc - Hradec: Juliš si zahrál na Beckhama, z přímáku dává Sigmě naději, 1:2! Video se připravuje ...

Olomouc - Hradec: Votroci jednou nohou ve finále, krásnou střelou se prosadil i Pilař, 0:2! Video se připravuje ...

Olomouc - Hradec: Hosté jdou zničehonic do vedení, Stoppena propálil Vašulín, 0:1! Video se připravuje ...

Olomouc - Hradec: Zaváhání Kodeše málem vytrestal Uriča Video se připravuje ...

Olomouc - Hradec: První šance zápasu, Zorvan ale Zadražila nepropálil Video se připravuje ...