Frťala: Hradci máme co vracet. Gning? Praskl mu vřed, je po operaci

V prvním poločase to vypadalo, že chcete za každou cenu udržet čisté konto a hráli jste hodně zataženě. Byl to záměř nechat Liberec vycukat?

„V první půli jsme chtěli získávat míče ve středu pole a chodit do otevřenější obrany soupeře, ale měli jsme s tím problémy. Zároveň jsme Liberec do nějakých větších šancí nepouštěli kromě střel ze střední vzdálenosti. Po přestávce jsme chtěli jít do konstruktivnější rozehrávky. Ztráceli jsme totiž jednoduché míče. Chápu kluky, že to pro ně byla škola. Takové dvojzápasy často nehráli.“

Teď vás čeká Hradec Králové, kde jste působil. Jak pikantní střetnutí to pro vás bude?

„V Hradci jsem něco zažil a máme jim co vracet, protože v lize se nám proti nim nedaří. Znovu do utkání půjdeme s pokorou a věřím, že fanoušky potěšíme a tímto je zvu na finále o Konferenční ligu. Uvidíme, kam nás to dovede.“

Mluví se v Teplicích nahlas o pohárové Evropě?

„Ne, vůbec ne. Tohle jsem zastavil už během sezony, kdy se nám dařilo a byly tam nějaké indicie, že bychom mohli hrát v první šestce. Dívám se na vše reálně. Postupnými kroky budujeme tým, který bude v každém utkání odvádět takové výkony, aby lidi nelitovali, že přišli na stadion.“

Nemanja Mičevič dal první gól v české lize. Bude to mít drahé?

„Ironicky jsem mu řekl, že krásně vymetl šibenici, ale Miča je hráč, který potřebuje neustále nastavovat určitou hladovost v útočné fázi. Dnes byl odměněn po útočné standardce.“

Co je s Gningem?

„Ve čtvrtek po tréninku podstoupil operaci, protože mu praskl vřed. Je to nepříjemné, ale zdravotní problémy ho provází celou sezonu. V úterý ho všichni jdeme navštívit.“

Dnes jste dali obě branky po rozích. Na konci sezony se začalo v tomto aspektu dařit, že?

„Je to jedno z témat, o kterých se bavíme neustále. Věřím, že budeme nadále nebezpeční. Pro nás je důležité, že ty góly v dvojzápase padly po krásných střelách a dohraných situacích z rohů.“

Proč jste o půli stáhnul ze hry Knapíka?

„Knápa má problémy už delší dobu s kotníkem. Od desáté minuty kulhal, ale chtěl dohrát aspoň poločas. Bude chybět Mičevič kvůli kartám, to je prostě fotbal. Musíme to nějak poskládat.“

Poslední dobou podává solidní výkony Josef Švanda. Co říkáte na jeho výkony?

„Pepa Švanda je kluk, který poctivě a pokorně čekal na příležitost. Pro každého kouče je takový typ hráče ideální. Aniž by měl zkušenosti, tak nebývá nervózní. Je částečné překvapení, jak hraje. Nechci ho přechválit, ale myslím si, že jeho nastavení je správné.“