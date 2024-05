Bohemians mají posilu! Realizační tým rozšiřuje bývalý trenér Sparty

Už delší dobu hledají v Ďolíčku výkonného asistenta. Ideálně zkušeného, s praxí v ligovém týmu. Jednoduše člověka, který by fungoval jako pravá ruka Jaroslava Veselého. Výběrové řízení je u konce. Od nové sezony rozšíří realizační tým Stanislav Hejkal, který po třech letech končí v Hradci Králové. Že to na východě Čech berou jako ztrátu, není třeba zdůrazňovat. Ostřílený trenér měl i jiné nabídky, ale rozhodl se pro tu z hlavního města.

O posledním květnovém víkendu Bohemians dohrají skupinu o záchranu, kterou tři kola před koncem vedou s náskokem dvou bodů před Jabloncem. Stresovat se nemusejí, bodů mají dostatek, i v příštím ročníku budou patřit mezi elitu českého fotbalu. Hráči se rozjedou na dovolenou, stejně tak členové realizačního týmu.

S jedinou výjimkou, a tou je hlavní trenér Jaroslav Veselý. Ten se téměř okamžitě připojí k národnímu týmu, kde je asistentem Ivana Haška. A může se stát, v případě postupu do vyřazovací fáze EURO 2024, že se ke „klokanům“ vrátí až v červenci. Čili pár dní před startem nového ročníku FORTUNA:LIGY (první kolo se hraje 20. července).

Nejen proto vedení Bohemians shánělo zkušeného asistenta, který by v přípravném období suploval práci šéfa realizačního štábu. Po týdnech nejistoty se nakonec domluvilo se Stanislavem Hejkalem, který už nebude pokračovat v Hradci Králové.

Čtyřiapadesátiletý trenér s pověstí výtečného taktika a experta na standardní situace rozjel trenérskou kariéru doma na Kladně. Následně se přesunul do asistentské pozice, kterou vykonával v Teplicích, ale také ve Spartě, kam si jej pro odborné znalosti vyžádal Zdeněk Ščasný.

Odtud se přesunul do Teplic, které převzal jako hlavní trenér. V první sezoně dovedl „žlutomodré“ k desátému místu, v následující ke dvanáctému, odvolán byl až v té následující, v nichž Teplice sedmkrát v řadě prohrály a spadly na patnácté místo. Po porážce se Spartou byl Hejkal vyhozen. „Vysloveně mě to tam psychicky semlelo, protože špatně trávím porážky. Když celý týden připravujete mužstvo na utkání, a to dopadne špatně, je to těžké,“ vzpomínal.

A zařekl se: hlavní trenér už nikdy nebudu!

Klíčové kariérní rozhodnutí porušil jen jednou. Když Hradec z vícero důvodů opustil na konci minulé sezony Miroslav Koubek, „votroky“ nakrátko převzal. Klub však byl zachráněný, k nervákům na lavičce nebyl důvod. Po sezoně, byť mu v klubu nabízeli místo hlavního kouče, se opět přesunul do role asistenta.

Na tři vydařené roky v Hradci už nenaváže. Hejkal měl nejdříve hodně blízko k Pardubicím. O schopného pomocníka měl velký zájem nový trenér Jiří Saňák. Už to vypadalo, že dojde k podání rukou, jenže nabídka z Ďolíčku měla ve všech ohledech kvalitnější parametry. Vedení „klokanů“ je s novou akvizicí maximálně spokojené. Získat Hejkala na plný úvazek bylo i velké přání Jaroslava Veselého.

V Hradci jsou z odchodu rozmrzelí. Uvědomují si, že ztrácejí erudovaného trenéra. Náhradu momentálně nehledají. Pokud se nestane nic převratného, do nové sezony vstoupí východočeský klub s hlavním koučem Davidem Horejšem a dvěma asistenty – Lukášem Váchou a Adrianem Rolkem.