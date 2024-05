Druhé místo? Neúspěch a zklamání, říká Trpišovský. Poklonil se Svědíkovi 

Třetí sezona bez titulu. Slavia znovu nesplnila náročný úkol, ani po výhře na Slovácku (2:1) už Spartu nedohoní. Byť vyhrála pětadvacet zápasů ze čtyřiatřiceti. Trenér Jindřich Trpišovský to vnitřně vnímá jako neúspěch. „Na titul je potřeba neskutečné kvantum bodů a obrovská kvalita, která se furt zvětšuje. Máme o sedm bodů víc než loni touto dobou a v posledním kole nehrajeme o titul. To je strašný paradox,“ podotkl s údivem.

Slavia skončí opět druhá za Spartou. Čím začnete hodnocení, trenére?

„Chtěl bych sklonit velkou poklonu Martinu Svědíkovi a pogratulovat mu k tomu, co tady vytvořil a dokázal. Skvělou věc, historické momenty. Slovácko bylo pro nás vždycky jeden z nejtěžších soupeřů. Dnešek je o něm. Velký obdiv k němu.“

Bude vám v lize chybět? Je odhodlaný dát si zdravotní pauzu.

„Hlavně lidsky mi bude chybět. Ale jsem přesvědčený, že za chviličku zase někde naskočí a bude něco vytvářet. S jeho týmy je těžké hrát, mají skvělého ducha a jsou výborně připravené. Každou sezonu to ve Slovácku dokazoval.“

Titul vám definitivně utekl. Věděl jste, jak se vyvíjí duel v Mladé Boleslavi?

„Vůbec jsem to nevěděl. Zaregistroval jsem to až někdy ke konci zápasu, kolem osmdesáté minuty se o tom nad střídačkou bavili nějací lidé. To jsou věci, se kterými stejně nic neuděláte. Ve fotbale se může stát cokoliv. Poslední kroky jsou nejtěžší. Ale ty týmy vykazovaly tuto sezonu takové bodové zisky a kvalitu, že není moc velká šance, že by některý z nich dvakrát po sobě nevyhrál.“

Cítíte vnitřně, že je druhé místo neúspěch?

„Samozřejmě je to neúspěch, zklamání. Jste ve Slavii, ve velkém klubu. Musíte zvládat každý zápas a vyhrávat. Co jsem tady, třikrát jsme vyhráli a pak jsme byli třikrát druzí. V sezoně se spousta věcí povedla i nepovedla. Tým se pořád tvoří a všichni kolem něj dělají maximum. Rozdíl mezi top trojkou a čtvrtým místem je obrovský. Plzeň má nejlepší vzájemné zápasy z nás tří a přitom je s odstupem až třetí. Kvalita se neustále zvyšuje. A příští rok to zase bude muset být o level výš.“

Budete v posledním kole šetřit hráče, kteří se chystají na EURO?

„Je to možné. Probereme to s klukama. Třeba Mojma Chytil není úplně v pořádku, i Petr Ševčík musel jít v půli dolů. Musíme zohlednit i jejich program, co je čeká. Někomu třeba dáme na týden volno. Budeme vnímat i to, jestli je někdo na hraně nominace a může mít šanci se v posledním zápase ukázat.“

Co řeknete k zápasu v Uherském Hradišti?

„Měli jsme od začátku spoustu šancí. Jednu za druhou jsme zahazovali. Byli jsme v prvním poločase velmi aktivní, byť paradoxně skončil 0:0. Hezkou akcí a Chytilovým gólem se nám podařilo reagovat na vyrovnání Slovácka. Je to zasloužené vítězství. Lepší produktivita nám mohla udělat utkání mnohem jednodušší.“

Půjde Slavia i po koruně krále střelců, o kterou usilují Chytil či Václav Jurečka?

„Může být. Loni to bylo s Vencou velké téma, tým na něj hodně hrál. Když šance bude, budeme mu chtít pomoct. Někde jsem viděl jeho xG ze sezony a je vyšší než u nejlepších střelců Haalanda a spol. Do šancí se dostává, jsou stoprocentní. Když je jich tolik, je jasné, že některé nepromění. Na druhou stranu, dal za dvě sezony v lize sedmatřicet gólů a další v evropských pohárech, což je obrovské číslo.“