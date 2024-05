Kuchtova čtyřgólová show: Vysněný zápas. Snad mě tchán pustí domů...

Fanoušci už ve 37. minutě spustili pokřik mistři. Co jste si řekl?

„Přiznám se, že jsem se trošku zalekl. Chtěli jsme k tomu přistoupit jinak než v zápase doma, kdy jsme s nimi ztratili. V týdnu jsme si řekli, že na ně musíme úplně nalézt a udělat si ten zápas jednoduchý, pak ho kontrolovat. Naštěstí se nám tohle všechno podařilo. Předzápasový program, rozcvička, všechno bylo dobré. Do patnácté minuty jsme se trošku hledali, ale pomohl nám první gól a pak už jsme to rozjeli na plný pecky.“

Vysnil jste si takový zápas?

„Něco takového jsem si přál. Je to bomba, určitě na to nikdy nezapomenu. Měl jsem tady celou rodinu, spoustu kamarádů, navíc jsem blízko od domova. Doufám, že se budu mít kam vrátit. (usmívá se)“

Nebude to s tchánem složitější?

„Ještě jsme se neviděli, navíc v týdnu jsme se nějak míjeli. Takže uvidím, až se vrátím domů. Teda jestli budu mít kam. Samozřejmě je to s nadsázkou, ale trošku srandy nevadí.“

Kdy se budete vracet?

„Ještě jsem s manželkou nemluvil, ale myslím, že oslava bude krátkodobá, protože nás ještě čeká důležitý zápas, který prostě musíme zvládnout. Odškrtli jsme si první bod, čeká nás druhý. Pak to spojíme a bude to velký!“

Po zápase jste skočil do náruče trenérovi. Co jste si řekli?

„Udělal jsem to proto, jak nás vede ty dva roky. Udělali jsme obrovský posun, já i celkově. Hrozně si vážím celé té dánské skupiny. I když jsme jeli na hokej do O2 arény, tak i to byl vlastně teambuilding. Oni si s námi dělají srandu, my jim můžeme říct na plnou pusu všechno. Když se nám nedaří, tak nás chrání, pomáhají nám, je to skvělý kolektiv. Jsem rád, že pod nimi můžu hrát.“

Do útlumu jste se dostali po zápasech s Liverpoolem. Co vám z něj pomohlo?

„Zlomový zápas byl na Bohemce, kde jsme to zvládli. Věřili jsme v to, co děláme v tréninku, že se nám to dařilo. Útlum přijde na každé mužstvo, ale my jsme nedělali nic jiného a trenér vzal veškerou kritiku na sebe a strašně nám v tom ulevil.“

Můžete porovnat dvě mistrovská mužstva?

„Jsou si podobná. Vedení udělalo dobré kroky, když přivedlo v létě hráče, kteří sem skvěle zapadli, v mančaftu jsou oblíbení, jako kdyby tady byli třeba tři roky v kuse. Chodí s námi na společné akce, které dávají kapitáni dohromady. Přišli do Česka, aby vyhrávali trofeje, což se jim splnilo.“

Jak moc toužíte po poháru, po double?

„Je to naše meta, každý chceme být zapsaný v té kronice. Chceme, aby tohle byla nezapomenutelná sezona. Přijede spousta fanoušků, tribuny budou půl napůl a my chceme odčinit to minulé finále, které jsme prohráli.“

Vy však můžete myslet i na korunu krále střelců. Láká vás?

„V kabině jsem říkal, že si ostatní nechávám trochu odskočit, abych měl pak nějakou metu, abych měl o co hrát. V Boleslavi to vyšlo, navíc jsme nahoře s Lukášem Haraslínem i Veljkem Birmančevičem. Myslím, že ta čísla, která máme, jsou oprávněná.“

Tak to jste měl přidat i pátou trefu. Vyrovnal byste Davida Lafatu, jediného pětigólového střelce v české lize.

„Ani jsem o tom nepřemýšlel. On dal pět gólů s Jihlavou, jestli se nemýlím. Teď mě to trochu mrzí, jak už jsem říkal o těch zápasech do historie. Ale i tohle je krásné číslo… Dáva Pavelka mi po zápase říkal, že dva góly byly takové lafatovské, stál jsem tam, kde jsem měl.“