Priske srovnal tituly Sparty: Teď jsme opravdu nejlepší! Kuchta na EURO

Jsou rozdílné?

„Každý titul je jiný. Ten první byl založený na jiných základech než druhý. Sparta ho získala po mnoho letech, nebyla tak jistá, jak bude silná, odolná, jak na tom bude fyzicky. Byl hodně založený na vůli. Druhý rok jsme dokázali, že jsme nejlepší tým, dosáhli jsme ho lepším fotbalem, byli jsme dominantnější. Získali jsme zatím osmdesát šest bodů, což je známka kvality.“

Co pro vás triumf znamená osobně?

„Myslím, že mě znáte, víte, že nerad mluvím o sobě. Jsem rád za kabinu, za management, obhájit titul je něco speciálního. Já jsem s obhajobou neměl žádné zkušenosti, nemyslím, že by se to povedlo mnohým z nás. Je to dvacet tři let, kdy to naposledy Sparta dokázala. Ale sezonu chceme ještě vylepšit a vyhrát pohár.“

Jak jste k titulu došli?

„Jsem opravdu pyšný na to, kolik máme bodů - a to i s ohledem na termínovou listinu. V Evropě jsme hráli čtrnáct bláznivých zápasů s těžkými soupeři, nebylo to jen do Vánoc, ale i po nich. Bylo potřeba kontrolovat zátěž, soustředit se celou sezonu.“

A pak vše dokonat v Mladé Boleslavi. Kdy jste si byl jistý, že dojdete k výhře?

„Po prvním gólu už jsem měl dobrý pocit. Ale já jsem ho měl vlastně už před zápasem, věděl jsem, že dneska vyhrajeme. V týdnu jsem cítil atmosféru, naladění hráčů, jak jsme se prezentovali proti Baníku. Jak jsme se další dny připravovali. S respektem k Boleslavi, která má báječnou sezonu, jsem si byl jistý, že vyhrajeme po relativně klidném průběhu. Viděl jsem tým, který nastřílel tuny gólů, který je pevný v defenzivě.“

Neměl Jan Kuchta přidat i pátý gól?

„Myslím, že měl. Ale Sparta je šťastná za Honzu Kuchtu, myslím, že i Česká republika by měla být šťastná za Honzu Kuchtu na EURO. Je v ráži.“

Na hřiště se nedostalo tolik fanoušků jako vloni na Slovácku. Jaká byla oslava?

„O takových chvílích celý fotbal je, abychom se radovali společně s fanoušky. Posledních osm měsíců bylo magických, dneska máme báječný večer. Vyhrávání velkých zápasů a titulů je báječné. Jsme hrdý, že máme takový tým.“