Teplická fobie z Hradce pokračuje. Frťala: Šance jsou 30:70, jsme pobití

Jiří Sabou (sportovní ředitel Hradce Králové) říkal, že měl Hradec štěstí a že jsou šance před odvetou stále vyrovnané. Souhlasíte?

(usměje se). „Sabina je Sabina, já mám tyto jeho hry dávno načtené. Ale porážka nás nesmírně mrzí. Vstup do zápasu jsme měli výborný, ale neokořenili jsme to gólem. Po vyloučení jsme tam měli nějaké závary a bohužel jsme obdrželi branku z protiútoku.“

A šance do odvety jsou podle vás jaké?

„30:70. Ale šance pořád je, neprohráli jsme doma 0:3. Hradec je ale doma hodně nebezpečný kvůli euforii, která tam panuje. Chodí plný stadion.“

Třikrát s Hradcem, třikrát jste měli více ze hry, třikrát to skončilo 0:1. Jak je to možné?

„To je fotbal. V utkání s Libercem jsme trefili dvě šibenice ze třiceti metrů. Dnes jsme se snažili ze střední vzdálenosti, byly tam centry, Čerepkai měl tisíciprocentní šanci… Klukům nemohu moc vytknout. Chtěli jsme se rozloučit s fanoušky kvalitní hrou, to si dovolím říct, že jsme předvedli. Jsou týmy, které vám sedí a u nás je to zrovna tak, že nám Hradec nesedí. Ale určitě z toho nechceme dělat, že máme nějakou fobii z toho, že jim nemůžeme dát gól.“

Jak je to se zraněnými hráči?

„Kvůli zranění jsme museli střídat Knapíka a Labíka. Štěpán Chaloupek končil v bolestech. Tým není jen o něm, ale Chaloupek je důkazem toho, že když hráč dokáže jít přes práh bolesti, může jít příkladem. Jsme zdravotně docela pobití, takže těžko říct, jak to v Hradci postavíme. Zdravotně v pořádku nejsou ani Matěj Radosta a Lukáš Mareček.

