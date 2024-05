Kdo se stane králem střelců: rozdělí se koruna? Experti předpovídají, že...

Video se připravuje ... Liga jde do finále, o titulu je jasno, stále se však hraje o korunu krále střelců. Ve hře je celkem pět fotbalistů. Tabulce zatím vévodí plzeňský Pavel Šulc s 18 góly, v těsném závěsu s jednobrankovým mankem je za ním dvojice Kuchta a Jurečka. „Je to jednoduché, z mého pohledu vstřelí Kuchta o víkendu jeden gól, dotáhne se na Šulce a korunu si rozdělí," říká bývalý záložník David Kobylík. Své může říct však i Chytil či Birmančevič. Oba mají 16 přesných zásahů.

Horst Siegl - legendární útočník Sparty Když Šulc, nebudu se zlobit „V polovině sezony jsem v anketě u vás ve Sportu tipoval Haraslína, ale teď k tomu má blíž Birmančevič. Za celou sezonu si to zaslouží, navíc při oslavách nepije a bude na Plzeň nachystaný. Když vyhraje střelce Šulc a nikdo ho nepředskočí, nebudu se zlobit, tabulku střelců vede skoro celé jaro. Podle rozlosování posledního kola to může být zase Jurečka, který vyhrál loni, kdy to také urval v posledním kole. Slavia hraje doma s Mladou Boleslaví, pokud nastoupí, má velkou šanci.“ 18 gólů nejlepšího ligového střelce Pavla Šulce. Podívejte se na jeho trefy Video se připravuje ...

David Kobylík - bývalý záložník, expert Sportu Kuchta si korunu rozdělí „Je to jednoduché, z mého pohledu vstřelí Kuchta o víkendu jeden gól, dotáhne se na Šulce a korunu si rozdělí. Věřím, že má v týmu dobré vztahy a jeho spoluhráči se budou snažit, aby měl co nejlepší servis. Zároveň si myslím, že pokud bude Sparta kopat penaltu, půjde na ni on. Šanci by mohl mít i Václav Jurečka, ale v současnosti bych tipoval, že se trefí spíše Chytil než on. Navíc nečekám v posledním kole žádné hattricky a další divočiny, Jurečka podle mě neobhájí.“

Stanislav Levý - trenér, expert Sportu Jurečka předběhne Šulce „V zápase Sparty s Plzní záleží, jak k tomu přistoupí po středečním finále domácího poháru a jaké budou sestavy. Pokud Venca Jurečka dostane šanci v základu Slavie, dokážu si představit, že Pavla Šulce předběhne. Přímo se nabízí, aby hráli s Chytilem spolu, navíc se mu krále střelců povedlo vyhrát v posledním kole před rokem. Boleslav po debaklu se Spartou bude chtít v Edenu něco uhrát, ale to si moc představit nedokážu.“

Zdeněk Ščasný - trenér, expert Sportu Tři střelci na osmnácti brankách „Velice špatně se to tipuje, ale myslím si, že Šulc měl fantastickou sezonu a ačkoli nehraje, alespoň na děleném prvním místě zůstane. Pokud Sparta skóruje, gól vstřelí Kuchta nebo Birmančevič, to už se rovná skoro jistotě. Slavia může v posledním kole hrát všechno na Jurečku, navíc dobře a často zahrává penalty. Je to těžké, ale abych dal nějaký tip, korunu si nezvykle rozdělí tři hráči. Šulc, Jurečka a Kuchta skončí na osmnácti brankách.“