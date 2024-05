Liga očima fanoušků: kaňky i volání po koncepci. Teď ale odložme řevnivost

Jan Kuchta v tutovce selhal • FOTO: Beranek / Sport Liga je liga, ale EURO je EURO... Čeští fotbaloví fanoušci vstřebávají konec klubové sezony, někde (vlastně skoro všude) volají po jasné koncepci, co dál. Teď by prý ale řevnivost a ligové křivdy a bolístky měly jít stranou, je třeba fandit reprezentaci na mistrovství Evropy. Jak hodnotí sezonu svých týmů fanoušci Bohemians, Baníku, Plzně, Slavie a mistrovské Sparty a co dávají ke zvážení klubovému vedení? Projděte si tradiční rubriku z kotle aneb Český fotbal očima fanoušků.

Bohemians Praha 1905 Od Norska až po kaňku v Karviné Sezona s neuvěřitelně sestupnou tendencí je za námi – konečně! Úvod splnil sen několika generací. Předkolo Konferenční ligy proti Bodö/Glimt byl zážitek, který se už nemusí opakovat. Začátek doma nebyl špatný, ale ke konci podzimu zelenobílí začali rozdávat příliš bodů ve vršovickém chrámu, a to se ukázalo jako fatální. Strašidelná série bez výhry od půlky listopadu do konce března čítala 10 utkání. Argumenty, že za tu dobu mužstvo pouze dvakrát prohrálo, jsou v tříbodovém systému absolutně liché. Ztráty s týmy jako Zlín či Dynamo odsoudily Bohemians pouze k bojům ve skupině o udržení. Do té však nastupovali s velkým náskokem a praktickou jistotou – tedy bez nervů. Šance zkoušet a dát prostor hráčům lavičky či nejlepším z rezervy realizační tým s díky odmítl, aby nedal příležitost ke kritice. To se samozřejmě nepovedlo a zápas v Karviné je největší kaňkou na celé zpackané sezoně. Je třeba jí hodnotit jako neúspěšnou, poučit se, obměnit kádr a doufat, že na pohárový výjezd nebudeme čekat dalších 30 let. Tak v červenci… Klokani bojují! Vít Lukeš. 32 let, živnostník REVIEW Bohemians: Propad klokanů? Lazaret Ďolíček, letní flopy a starý kádr

Baník Ostrava Skvělá neděle. Teď posílit a nastavit koncepci Takovou neděli jsme v Ostravě už dlouho nezažili. Dopoledne postoupilo béčko do druhé ligy, spřátelené Katovice po dvaceti letech do Ekstraklasy a my jsme vymazali Slovácko šesti brankami, čímž jsme si vykopali účast v předkole Konferenční ligy. Přímo na hrací ploše pak po dlouhé době proběhly oslavy s hráči. Paráda! Celou sezonu jsme bojovali s nestabilními výkony a výsledky a taky se Slováckem se ukázalo, že opomíjení stoperů Pojezného s kapitánem Frydrychem bylo špatně. V létě proběhla velká obměna kádru, některé transfery se povedly a jiné už méně. Trefa do černého byl nákup Riga, Ewerton je top třída a doufám, že v Baníku oba zůstanou. Abychom v Evropě nepropadli, musíme posílit a jasně nastavit koncepci a herní styl mužstva. Jsem zvědavý, v jaké podobě se kádr a realizační tým na začátku přípravy představí. V každém případě po čtrnácti letech můžeme spekulovat, jakého evropského soupeře nám los přinese. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Baník - Slovácko 6:0. Domácí slaví postup do předkola Konferenční ligy

Viktoria Plzeň Nemáme se za co stydět. Praho, těš se! Tak nám zase jeden ročník skončil. Poslední zápasy jsme si střihli se Spartou. Ten finálový v MOL Cupu... a vám se snad ten fotbal líbil? Mně teda ne. Hromada faulů, herecké výkony některých hráčů, slaboučký rozhodčí, šílenci na lavičce i jiní po skončení zápasu na hřišti. Fakt výborné vyvrcholení. To, že jsme prohráli, mě mrzí, ale vidět „borce" na hřišti, který je faulován zatažením za rameno, a drží se za kotník, to je hodno Ceny Thálie. Nechme to být, poslední zápas byl o ničem a remíza k němu patřila. Nejmenší hráč se vyfauloval a o korunu střelců již nemohl bojovat. Nevadí, snad mu prach zůstane i do příštích utkání. Celý ročník za mě byl dobrý. Ze silné trojky jsme získali nejvíc bodů ve vzájemných zápasech a to naše sezona byla fakt dlouhá. Nemáme se za co stydět. Obnovíme kádr a zase hurá do boje. Kdo odejde, už se ví, kdo přijde, uvidíme. Všem, kdo u nás končí, přeji další sportovní úspěchy. Budu se těšit na novou sezonu. Asi to bude drhnout, než se to sehraje, ale potom... Praho, těš se! KOVI. 56 let, koordinátor distribuce Sparta - Plzeň: Ještě před vypršením času vběhli fans na hřiště a začali slavit titul

Slavia Praha Díky do Itálie. Slavia má „pohárový" klid V neděli se odehrály dva důležité zápasy pro budoucnost Slavie, ani jeden z nich ale ne s áčkem. Dopoledne B tým plný zajímavých mladíků porazil Domažlice a míří zpět do druhé ligy, což bylo od začátku sezony cílem. Výhru vystřelil Standa Tecl, který se pak odpoledne rozloučil s A týmem Slavie. Přeji mu hodně štěstí do funkcionářské kariéry a jsem rád, že v klubu zůstane. Srdcařů jako on si klub musí vážit a těžit z nich i po kariéře. Ještě důležitější byla podvečerní výhra Atalanty nad Turínem, ta totiž poslala Slavii do třetího předkola Ligy mistrů a zajistila jí účast nejhůře v Evropské lize. Poosmé v řadě bude hrát Slavia Evropu celý podzim, to je fantastická bilance. Jít do předkol s jistotou, že nelze spadnout hlouběji než do EL, musí být pro všechny v klubu výrazně uklidňující. Snem samozřejmě bude postup přes dvě předkola do Ligy mistrů. K tomu bude mít Slavia nyní vhodnější podmínky, předkola začne až v srpnu – dlouho poté, co se reprezentanti vrátí z EURO. Možní soupeři ve třetím předkole navíc nevypadají nepřekonatelně. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník REVIEW Slavie: Lepší než před rokem, ale... Kde posílí a proč změní rozestavení