Návrat Baníku na Bazaly je blíž. Primátor: Chtěli bychom. Co kapacita?

Ostrava by v krátké době mohla mít definitivně jasno, zda se fotbalový klub FC Baník Ostrava bude moci vrátit na legendární stadion Bazaly. Domovským areálem Baníku byl od roku 1959 až do sezony 2014/2015, kdy se fotbalisté museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích. Ověřovací studie, kterou si město zadalo, ukázala, že stavba stadionu pro 15.000 lidí je v původním areálu možná. Město čeká už jen na výsledky geologického průzkumu, řekl dnes ČTK primátor Jan Dohnal (Spolu).

„Stále čekáme na poslední geologický průzkum, který by mohl být během týdne. Už víme od dotčených orgánů státní správy a architekta, který nám dělal prostorovou studii, že se tam se stadionem vlezeme,“ řekl Dohnal. Jakmile bude mít město všechny podklady k dispozici, chce rozhodnout, kde by nové zázemí mohlo vzniknout.

V úvahu přichází dvě varianty. Kromě rekonstrukce Bazalů je ve hře ještě výstavba nového stadionu ve Vítkovicích. Náklady na vybudování sportoviště by neměly překročit 1,5 miliardy korun. V případě, že by se Baník vracel na Bazaly, je podle Dohnala předpoklad, že by se klub na vybudování nového stadionu finančně podílel. „Varianta Vítkovic počítá s pozemky přímo naproti Ostravar aréně,“ řekl Dohnal.

V této lokalitě město zamýšlí postavit také novou halu pro lední sporty. „Bylo by to ve stejném místě. Jsme s majitelem pozemků hodně, ale hodně nahrubo domluveni, že by nás tam pustil, ale samozřejmě bychom museli pozemky koupit. Navíc ta varianta je trošičku komplikovanější, protože tam aktuálně není územní plán pro výstavbu sportovišť. Je to technicky hůře realizovatelné,“ podotkl Dohnal.

Město by spíše preferovalo návrat fotbalistů na Bazaly. „Má to řadu důvodů, proč to chtít. Jedním z nich je, že pokud bychom stavěli nové zázemí ve Vítkovicích, měli bychom problémy s využitím Bazalů, kde má Baník dodnes sídlo. Pocitově bychom to tam chtěli všichni vrátit, ale zase to nesmí být na sílu a za nějakou šílenou finanční částku,“ řekl Dohnal.

Skutečnost, že se Baník před lety přesunul na atletický stadion, jehož rekonstrukce stála zhruba miliardu korun, primátor nevnímá jako zásadní chybu. „Tehdy se řešilo několik věcí jednou ranou. Baník neměl vyhovující zázemí a zároveň bylo třeba opravit městských stadion, který už nevyhovoval,“ řekl Dohnal.

Podle něj je ale fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí poměrně problematické. Město navíc na stadionu výhledově počítá s dalším rozvojem atletiky a chce do Ostravy přilákat špičkové trenéry a využít toho, že stadion podle primátora z pohledu atletiky nabízí velmi kvalitní zázemí. Stávající fotbalové hřiště by i při odchodu Baníku mělo využití. „Baník béčko nám pravděpodobně postoupí do druhé ligy a my už budeme mít problém je někam umístit. Situaci, že tam dlouhodobě bude fotbal i atletika, už není stadion schopen kapacitně zvládnout.“

Bazaly se město rozhodlo odkoupit v roce 2013, klub měl tehdy značné finanční problémy. Město za areál zaplatilo zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování. Město následně nechalo areál opravit za zhruba 320 milionů korun a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům i k tréninkům.