Rosický o doublu, výprasku i možných odchodech: Krejčí potřebuje impuls

Obhajoba titulu, k tomu triumf v poháru, tedy tolik ceněný double. Sparta má za sebou sezonu vítězství, byť na jejím startu přišla o důležité hráče Matěje Kováře s Tomášem Čvančarou. Klíčové bylo, že je dokázala nahradit, což jde zejména za sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Před ním je však další „ultimátní“ meta, jak sám říká – proklouznout do Ligy mistrů. Nepůjde do boje český šampion příliš oslaben?

Ano, Ladislav Krejčí je na odchodu, s tím se nějak počítá. Ale co kupříkladu Veljko Birmančevič, hráč sezony? Co Jan Kuchta, který už několikrát promluvil o tom, že by ho lákal přesun na jinou adresu? Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický moc dobře ví, že musí odchody ukočírovat. „Máme hladové hráče, ale každý přestup musí dávat smysl všem stranám,“ říká.

Jak se vám poslouchá například Veljko Birmančevič, který v posledních týdnech několikrát mluvil o přesunu do top ligy?

„Beru to jednoduše: Máme ambiciózní hráče, protože tady takové chceme mít. Na jednu stranu je to v pořádku, na druhou stranu je potřeba přemýšlet, jestli takové věci řeknu veřejně. A kdy. Pak je tu další věc.“

Jaká?

„Máme pořešené kontrakty u hráčů tak, že nás netrápí ani jeden. Navíc musím říct, že je letos trochu jiná situace než vloni. Asi je to mistrovstvím Evropy, ale ještě se nic nerozjelo, před rokem v tuhle dobu to bylo mnohem intenzivnější.“

Chcete vy osobně prodávat?

„Samozřejmě, že bych si přál, aby kluci tady vydrželi pět, šest let. Jenže to se u některých nestane. Víme, jaká je situace na marketu, ale zájem především vypovídá o tom, že máme a chceme mít hladové hráče, aby se nějakým způsobem posouvali, ale všechno musí mít nějaký rámec.“

Jaký to bude mít tentokrát?

„Jako každé přestupové období jsme už teď nachystaní, máme připravené pozice, kde se chceme zlepšit. Ale také musíme být nachystaní na situace, že se někdo dlouhodobě zraní, jako Kaan Kairinen. Nejde jen o klasické odchody.“

Tak napřímo: nemůže se vám tým rozpadnout?

„Nemůže. Já chápu Birmu nebo i další kluky, že se chtějí posunout, je to potřebné. Ale my máme titul a teď chceme do Ligy mistrů. S kluky sedíme, plánujeme, snažíme se, aby byl dobrý timing pro klub i pro ně. Samozřejmě to ale není tak, že někdo přijde, řekne, že chce odejít a odejde. Takhle to nefunguje, musí to být v souladu se všemi stranami.“

Ani v případě Ladislava Krejčího?

„Chystáme se na všechny varianty, které mohou nastat. Týmy, které tam byly v zimě, jsou tam i nadále, ale jak jsem říkal, všichni musí být spokojeni.“

On má jako kapitán obří vliv na tým. Lze ho vůbec nahradit?

„Přemýšlíme o tom s Brianem (Priskem), se Sivim ( Tomášem Sivokem ). Když bilancuju jeho cestu, od té doby, co jsem ho přivedl z Brna, jak se vyvinul, už mu vlastně poslední rok nemám co říct. Vždycky jsem se ho snažil někam dostrkat, navést ho, tušil jsem, co se z něj může stát. Kdyby odešel, víme, že ho nenahradíme. Není prostě šance najít takhle charakterního kluka zvenku nebo z naší ligy, proto nekoukáme po někom stejném.“

Odejde tedy?

„Mám z toho kluka obrovskou radost, jaký má podíl na vedení týmu. Je tady pátý rok, dokázal všechno až na Ligu mistrů. Čas nastane. Je jasné, že tady