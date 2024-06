Anketa redaktorů o NEJ trenéra: dánský král. I ten, co odvrátil baráž

Brian Priske dovedl Spartu k obhajobě titulu, navíc získal pohár, takže… vítejte v dánském království! Není divu, že v anketě redaktorů deníku Sport získal nejvíc hlasů, ale ne všechny. Asi nepřekvapí, že se ve výčtu objeví Miroslav Koubek, jenž si vedl náramně v Plzni, ovšem co kouč, který se nového angažmá ujal na jaře a vytáhl klub z barážové hrozby?

Lars Friis by mohl v případě Priskeho odchodu převzít Spartu

Vyhrát v první sezoně, potlesk. Zopakovat to ve druhé a pohár navrch, potlesk už vestoje. Co je neméně podstatné, vše šlo ruku v ruce se zlepšenou hrou.

Radek Špryňar

Brian Priske (Sparta)

Veškerý um, nadšení a energii vložil do obhajoby titulu. Nakonec z toho byl double. Pokud Dán odejde do Nizozemska, bude to se třemi trofejemi za dva roky. V historii Sparty bude mít navždy místo.