Janotka převzal Sigmu: Budeme fakturovat v dolarech. Gólmani? Téma

Klubovou rezervu zachránil ve druhé lize tak, že ji vykopl rovnou na senzační druhé místo. Tím si Tomáš Janotka (42) vysloužil pozici kouče olomouckého áčka v nejvyšší soutěži. Postavil si svůj realizační tým a v pondělí dopoledne už vedl první trénink. Za běhu řeší kádr, hledá kromě útoku posily do všech řad a je možné, že odejde některý z brankářů. „Ti, co mi tykají, mi budou dál tykat. Když mě pošlou do pr.., tak to tak zůstane,“ nastínil s úsměvem nástupce Jiřího Saňáka, donedávna ještě ligový obránce.

V jednání je pořád příchod nových amerických majitelů do Sigmy. Co to s vámi dělá? Můžou mít své představy i o trenérovi.

„Dělám si z toho srandu, že budeme fakturovat v dolarech…Tyhle věci ale my neovlivníme. Nestarám se o to. Pokud si někdo pak bude chtít přitáhnout sem nové hráče nebo trenéra, to neřeším. S hráči budu mít řeč, že tohle nás nesmí vůbec ovlivňovat.“

Zatím největším novým jménem v týmu je útočník Jan Kliment z Plzně. Co od něj čekáte?

„Určitě bychom od něj chtěli přidanou hodnotu v podobě gólů. Taková typologie útočníka nám tady jednoznačně chyběla. Je rychlostní, zkušený, otrkaný. Věřím, že přinese do kabiny svěží vítr a kvalitu. Je to velké jméno. Je brzy dělat nějaké soudy, ale proč by nemohli hrát spolu s Lukášem Julišem. Je to určitě varianta. Jako možnou posilu vnímám i Tondu Růska, který je po operačním zákroku. Když se dá dohromady, může být zase strašně prospěšný pro tým. Ale je to otázka týdnů, možná dvou měsíců. Bude chtít čas a my mu ho dáme. V rekonvalescenci jsou ještě Leibl a Vraštil. Hledáme například ofenzivního střeďáka, který by měl čísla. Martin Pospíšil se necítí úplně jako čistá desítka. Jeho předností je spíš mezihra než doplňování koncovky. Ale určitě by tam mohl nastupovat.“

Budete něco měnit na gólmanském postu nebo zůstává docela kritizované trio Stoppen, Macík, Digaňa?

„Třeba je to pro nás téma…Prvním impulzem je příchod Oty Nováka do pozice trenéra gólmanů. Ligou si prošel a umí pracovat s mladýma klukama, které tu máme. Můžeme se bavit o posílení anebo uvolnění některého gólmana. Ale všichni mají smlouvu, zůstávají plnohodnotnými členy kádru. Zatím odešel akorát Kuba Trefil na hostování.“

Jakou máte náladu na startu přípravy?

„Nálada musí být dobrá. Jsme plní odhodlání a energie připravit se na novou sezonu. Neměl jsem pochybnosti, jestli tu nabídku přijmout. Spíš jsme se museli pobavit o nastavení, s kým do toho půjdeme v realizáku. Prošel výraznou obměnou. Když jsme našli společnou řeč, nebyl důvod odmítnout. Jsem srdcař, Sigmák. Liga je liga, jak se říká. Hned v pátek jedeme na soustředění do Polska.“