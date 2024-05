Jílek ví, kde bude trénovat. Slovácko neklaplo, nahradí úspěšného kouče

Po třech měsících od odvolání z pozice hlavního kouče Sigmy Olomouc již Václav Jílek ví, kde bude trénovat. Jednání se Slováckem nevedla ke zdárnému konci, klub dal přednost Romanu Westovi. Jílek se podle informací iSport.cz přesune do FAČR, výkonný výbor to oznámí v červnu.

Jiří Žilák se loučí s reprezentací do 17 let, jeho mise byla nejen vzhledem k nedávné účasti na EURO úspěšná. „Jsem hrdý na hráče i realizační tým, ušli jsme kus cesty. Teď to samozřejmě bolí, protože jsme byli vyřazeni, ale zkušenosti, které jsme načerpali a způsob, jak jsme se prezentovali, mě těší,“ prohlásil po šampionátu muž, který míří k mládeži Slavie.

U stejného mužstva, tedy už u U18, nahradí Žiláka osmačtyřicetiletý Václav Jílek. Do struktury FAČR se někdejší kouč Olomouce a Sparty vrátí téměř po šesti rocích, kdy působil jako asistent Vítězslava Lavičky u jednadvacítky. Ještě dřív fungoval i u devatenáctky.

„Všichni jsou domluvení, výkonný výbor to oficiálně oznámí po jednání na tiskovce ve středu 12. června,“ shodují se redakční zdroje.

Ačkoli si chtěl Jílek přivést své lidi do štábu, asistenti Jan Krajčovič s Filipem Toncarem a další členové realizačního týmu by měli dle rozhodnutí šéftrenéra mládežnických reprezentací Miroslava Beránka pokračovat. Pokud to tedy Krajčovičovi dovolí Sigma, což je pravděpodobné.

Bez práce tak Jílek nezůstane dlouho, pouze čtvrt roku. Nemusí ho mrzet ani neúspěšné jednání se Slováckem, které po Martinu Svědíkovi upřednostnilo Romana Westa.