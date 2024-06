Liberec lovil ve Vyškově! Za Kováčem míří reprezentační bek Ugandy

Do Liberce přestupuje Marek Icha • Web Slovan Liberec

Další posila pro fotbalový Liberec. Jmenovku už má v šatně levý bek Aziz Kayondo (21), jenž na jaře hostoval ze španělského Leganés ve druholigovém Vyškově. Přestup šestnáctinásobného reprezentanta Ugandy se dotahuje. Dohodě by podle zdrojů iSport.cz nemělo nic zásadního bránit. „Jednáme, během pár dnů by mělo být jasno,“ reagoval Zbyněk Zbořil, sportovní manažer jihomoravského celku.

Letní přípravu ještě Kayondo se Slovanem neodstartoval. Zabránily mu v tom reprezentační povinnosti. Na začátku června byl součástí národního týmu Ugandy, do kvalifikačních bojů o MS s Alžírskem (1:2) a Botswanou (1:0) nicméně nezasáhl.

V české druhé lize stačily hráči Leganés pouhé tři zápasy (plus dva v baráži s Karvinou), aby na sebe upozornil. Velkou část jara totiž promarodil, naskočil až od půlky května. I tak získal angažmá v ambiciózním Liberci a stane se svěřencem nového kouče Radoslava Kováče.

Na odchodu z Vyškova jsou další cizinci. Interes českých prvoligových klubů je o ofenzivního démona Issu Fombu, třiadvacetiletého technika z Mali. Také on patří Leganés, kde hrával za rezervu a ve druhé polovině minulého ročníku posílil Vyškov. Za čtrnáct utkání dal tři góly a na dva nahrál. „V době, kdy se nám nedařilo, byl jediný, který na sebe mohl upozornit. Měl i čísla,“ podotkl manažer Zbořil. „Zájem o něj v Česku je, řeší se to. Potenciál určitě má,“ dodal.

Odešli také Jiří Borek (návrat do Slovácka), Jan Stejskal (návrat do Slavie), Raimonds Krollis (návrat do Spezie), kapitán Filip Štěpánek (Zbrojovka Brno) či Lukáš Lahodný (Prostějov). Ticho je zatím kolem záložníka Santiaga Enemeho, dalšího z klenotů Kameníkovy družiny. „Kádr tvoříme znovu,“ poznamenal Zbořil. „Opět přijdou hráči směrem z Leganés a chceme vytvořit nové české jádro,“ shrnul. Hledá se brankář, ve hře je Borkův návrat.