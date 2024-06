Dynamo si oddechlo. Přišly peníze a začal trénink. Kapitán: Věříme v plán

Na hlavním stadionu Dynama bylo živo už před devátou dopoledne. Na hráčích i dalších členech prvního mužstva byla znát uvolněná atmosféra, přitom hrozil obří průšvih. Pokud by vedení nedorovnalo závazky z uplynulé sezony, členové kádru do přípravy vůbec nastoupit nemuseli.

„Výplaty včera přišly,“ upřímně vydechl budějovický trenér Jiří Lerch. „Jako Dynamo jsme kvůli tomu mediálně známí, jsme na to zvyklí. Budeme bojovat. Snad se to během čtrnácti dnů uklidní a vyřeší, my pak budeme mít prostor na přípravu,“ dodal kouč ještě před prvním tréninkem.

Atmosféra v klubu, který udržel nejvyšší českou soutěž až v baráži s Táborskem, nebyla dobrá. Během krátké, přibližně čtrnáctidenní dovolené se mezi týmem neustále řešilo. Přijdou peníze? Nepřijdou? Co budeme dělat? Ve vyhrocených chvílích se nakonec podařilo s vedením dohodnout a den před startem přípravy to hráčům na účtech „cinklo.“

„Neřekl jsem, že se nebude trénovat, ale že se může stát všechno. Kluci ze situace, jaká byla, nebyli šťastní. Stát se mohlo dneska cokoliv, ale výplata včera přišla. Klukům spadl kámen ze srdce, všichni jsou natěšení, že jsou zase zpátky a můžeme zase pracovat,“ potvrdil kapitán Zdeněk Ondrášek, který jako nejzkušenější člen kádru komunikoval za kabinu s vedením.

„Snažil jsem se komunikovat se všemi, jako s nejstarším se mnou mluvili i kluci, byl jsem taková spojka. Vypjaté to nebylo, šlo spíš o to se něco dozvědět,“ pokračoval jihočeský útočník. „Jak už jsem říkal - takhle se fungovat nedá, zažil jsem to v Polsku a je to špatně. Dneska tady šéf (Vladimír Koubek) není, ale věřím, že se všichni sejdeme s celým klubem v šatně, jak se to dělá, včetně managmentu. Řekneme si, jaký je plán a vize klubu do budoucna.“

Výrazně obměněný kádr

Krize je momentálně na jihu Čech zažehnána, ale dlouhodobě je situace stále velmi křehká. Majitel Vladimír Koubek dál jedná o prodeji klubu. Podle informací Sportu mělo v uplynulých dnech dojít na zásadní kroky, které by transakci posunuly. V rozhovoru pro Sport majitel Dynama uvedl, že má několik zájemců ze zahraničí i z Česka a situaci chce vyřešit co nejdřív.

„Řešili jsme to celých čtrnáct dní, víceméně celou dovolenou,“ přiznal Lerch. „Pro mě bylo zásadní, aby kluci přišli na první trénink v pohodě a byli v klidu. Vedení to splnilo, věřím, že se to v blízké době celé vyřeší a uklidní se situace i pro veřejnost. My jsme připravení bojovat, hráče sem přivedeme,“ dodal kouč.

Na hřišti musí do nové sezony složit výrazně obměněný kádr. Odešlo celkem deset hráčů, Martin Sladký se přesunul do trenérské role k béčku. Tři hráči z rezervy začali přípravu s prvním týmem, dalších sedm „kusů“ se vrátilo na start přípravy z hostování. Budějovice přivedli tři další hráče na testy, zároveň platí, že do sezony hledají další posily s vyzkoušenou prvoligovou kvalitou.

„Věřím, že sem hráči zase budou chtít přijít. Situace nebyla super, možná můj rozhovor úplně nepomohl,“ připomněl kapitán Ondrášek nedávné vyjádření pro iDnes, kde popsal složitou situaci ohledně dlužných výplat. „Ale řekl jsem jenom pravdu. Dneska je to jinak, blýská se na lepší časy. Snad se kádr ještě doplní a bude dobře.“

Mužstvo má v plánu čtyři přípravné zápasy, generálku odehraje 13. července proti rakouskému SV Ried na Střeleckém ostrově. Trénovat se bude v domácích podmínkách, soustředění v zahraničí klub pro první tým neplánuje.