Bek Fukala o návratu: Baník? Neměnil bych! Liberec je na dobré cestě

Šest let na druhém konci republiky – a domů. Michal Fukala (23) fotbalově dospěl v Liberci, teď už se ale zase zabydluje v rodném Moravskoslezském kraji. V rodině měli všichni radost, když v předstihu podepsal ostravskému Baníku. V přípravě zatím vypadá velmi dobře, místo pravého obránce by mělo být jeho. „Ve čtyřce se cítím nejsilnější. Myslím, že na halfbeka nemám úplně dispozice,“ myslí si rodák z Frýdku-Místku před cestou na soustředění do Polska. V rozhovoru pro iSport.cz probral i budoucnost Slovanu.

Pocházíte z kraje, takže aklimatizace probíhá rychle?

„Ano. Mám tady rodinu, a když byla pauza, vždycky jsem sem jel. Cítím se tady jako doma. Zatím bydlím u rodičů ve vesnici Pstruží před Čeladnou. Čekám, až se mi vyřídí bydlení ve Frýdku-Místku. Odtud budu dojíždět do Ostravy. Už jsem měl možnost jít zpátky před dvěma, třemi lety, ale chtěl jsem ještě zabojovat v Liberci.“

Znáte někoho z kádru vyloženě od dětství?

„To ne, ale proti některým klukům z Baníku jsem hrával za dorost Frýdku. Znal jsem je spíš jako soupeře. Jenom s Karlem Pojezným jsme byli na repre na pokoji. Z nového prostředí jsem měl trošku obavy. Přece jen jsem byl pryč šest let a najednou jsem všechno vyměnil. Ale po dvou dnech jsem se cítil jako doma a nic mi nechybělo.“

Jaký má Baník tým ve srovnání se Slovanem?

„Kvalita je minimálně stejná, možná i vyšší. Je tady o něco zkušenější mužstvo. Teď přišli Preky (Erik Prekop), což byl v Bohemce klíčový hráč. Anebo Holzi ( Daniel Holzer ). Úroveň se zvedla. Ale v Liberci jsme taky hráli o první šestku, takže to vyjde plus minus nastejno.“

Bude Liberec po nástupu nového majitele a trenéra konkurovat tuzemské špičce?

„Nyní jsou tam správní lidé na správných pozicích a chtějí fotbal v Liberci změnit. Věřím, že se vrátí tam, kam patřil dřív. Poslední roky to tam šlo celkově dolů, nic se v klubu nedělo. Změn se událo hodně, záleží, jak rychle si to sedne. Nicméně ambice mají nejvyšší. Když jsem tam ještě byl, nový majitel nám říkal, co chtějí hrát za pár let. Myslím, že je to na dobré cestě.“

Nechtěl jste podepsaný přestup ještě na poslední chvíli stáhnout?

„Já jsem ani nechtěl. Baník je pro mě velká výzva. Těšil jsem se sem, na nejlepší fanoušky v republice. Určitě bych nic neměnil.“

Jak se cítíte v systému kouče Hapala?

„Proti Žilině jsme hráli ve čtyřce vzadu, na pravém beku se cítím nejsilnější. S klukama se mi hraje dobře. Ani mi nepřijde, že jsem byl šest let pryč. Myslím, že na halfbeka nemám takové dispozice. Hlavně co se týká útočení, soubojů jeden na jednoho. Nejsem úplně rychlostní typ.“

Se Žilinou vám krásně sedla rána z dálky pod břevno. Povede se to často?

„Moc často nestřílím…Jednou za čas to ale hezky sedne. Škoda, že z toho nebyl gól. Doufám, že ho dám co nejdříve.“

Ve druhém předkole Konferenční ligy vás zavede los buď do Estonska anebo do Arménie. Nic moc destinace, co?

„Dělal jsem si srandu, že nechci do Arménie. Byl jsem tam na EURO s devatenáctkou a moc se mi nelíbily podmínky. Je tam vlhko, vedro. Jako někde na dovolené v Egyptě. Jsem na to zvědavý. Přes první kolo musíme postoupit, ale nebude to nic lehkého. Tyhle týmy mají s prvními předkoly zkušenost, zatímco Baník poháry dlouho nehrál.“