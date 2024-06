Chorý požádal o přestup do Slavie. Plzeň reaguje: Nemá cenu mu bránit

Přestupové dění nabírá velké obrátky. Během pátku došlo k finální dohodě mezi Slavií a Tomášem Chorým, která hráči nabídla výrazně lepší kontrakt, než má aktuálně v Plzni, který na jaře prodloužil do roku 2027. Hráč je s vršovickým klubem dohodnutý, ale ještě si nepláclo vedení obou celků.

„Tomáš Chorý nám osobně i prostřednictvím svého agenta sdělil, že chce přijmout nabídku Slavie Praha. Jde čistě o jeho rozhodnutí, které nám bylo takto prezentováno jako finální,“ sdělil za Plzeň Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.

„Za těchto okolností nedává smysl, abychom jeho odchodu jakkoli bránili, bylo by to kontraproduktivní pro všechny strany,“ zdůraznil Šádek. „Mohu tedy potvrdit, že jsme vstoupili do oficiálního jednání, které v tuto chvíli intenzivně probíhá,“ přiblížil aktuální situaci.

Z jeho vyjádření plyne, že jednání mezi kluby začíná pořádně až nyní. Navíc bez ochoty hráče by ho klub sám od sebe nepouštěl.

„Pokud by hráč řekl, že chce nadále působit u nás, nebylo by vůbec o čem jednat. To se však nestalo. Mohu však ujistit naše fanoušky, že do nové sezony půjdeme v plné síle a na našich ambicích se rozhodně nic měnit nebude,“ dodal Šádek.

Na sociální síti X (dříve Twitter) se vyjádřil i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík: „Od téměř dvoumetrového hráče si slibujeme, kromě mentality vítěze, prolomení našich problémů při hře do plné obrany nebo s neúspěšným využíváním rohových kopů.“