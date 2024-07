Moje sestava pro iSport fantasy: nejdražší lídr Birma a výhodné kaufy

Nová sezona fotbalové ligy je za rohem a s tou i nová iSport fantasy - stačí si vytvořit tým a soutěžit. Pro některé fanoušky může být ale skladba týmu tvrdým oříškem. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu rozpočtu? Lehkou inspiraci vám možná dodá sestava redaktora iSport.cz Bartoloměje Černíka. Ten ukázal například na Veljka Birmančeviče nebo Mojmíra Chytila.

Sestava, kterou trenéři v iSport fantasy zvolí na začátku sezony, je ta nejdůležitější. Mezi koly totiž zadarmo mohou udělat jenom jeden přestup zdarma. Proto musí myslet převážně z dlouhodobého hlediska a sázet na hráče, kteří mají jisté herní vytížení a bodový potenciál. Takhle se zatím rýsuje má sestava:

BrankářI

Martin Jedlička (Plzeň, 7 milionů)

Tady mám jasno. Plzeň defenzivně na jaře excelovala a její obranu nikdo neopustil. Jedlička udržel 13 čistých kont v pouhých 27 zápasech. Je pochopitelně nejdražším gólmanem ve hře, ale vyplatí se.

Tadeáš Stoppen (Olomouc, 4,5 milionů)

Na pozici náhradního brankáře se ve fantasy tradičně šetří. Stoppen ale nabízí perfektní balanc nízké ceny a vytížení, zřejmě bude jedničkou Olomouce. Lákavý je hned první zápas na hřišti Dynama.

Obránce:

Patrick Kpozo (Baník, 7,1 milionů)

Od Baníku mám v nadcházející sezoně vysoká očekávání. Kpozo mi ve fantasy imponuje z několika důvodů – jasné místo v základní sestavě, rozumná cena, slušný los a bilance 3+4 z minulé sezony.

Lukáš Hůlka (Bohemians, 7,1 milionů)

Obránce, který pravidelně nastupuje i v záložní řadě? To je hudba pro uši každého fantasy trenéra. Na Bohemku příliš sázet nechci, ale Hůlka nabízí body za čistá konta i góly. Hřích toho nevyužít.

Jaroslav Zelený (Sparta, 7,2 milionů)

Je vždy důležité mít v defenzivě někoho z top týmů. Zelený je momentálně nejlevnější způsob, jak se dostat do obrany Sparty. Může zaskočit na stoperu i na beku a minimálně na začátku sezony by měl hrát pravidelně.

Karel Spáčil (Hradec Králové, 6,5 milionů)

Do ligy vlétl hradecký mladík v zimě jako uragán. Tři branky v 15 zápasech značí velký ofenzivní potenciál, obrana Hradce by navíc s gólmanem Zadražilem mohla pouštět málo branek. Výborná cena!

Adam Ševínský (Liberec, 4 miliony)

Dle mého názoru nejvýhodnější možná koupě v celé hře. Na mladého stopera jde v přípravě Liberce velká chvála a měl by být členem základní sestavy. A to je vyhlídka, která výrazně překonává status jednoho z nejlevnějších obránců ve fantasy.

Záloha

Rajmund Mikuš (Karviná, 4,5 milionů)

Abyste měli na ty nejlepší hráče, je třeba někde pošetřit. Ale v případě Rajmunda Mikuše rozhodně nejde o oslabení. Tahoun Karviné se trefil i v přípravě a hodí se ho mít alespoň na lavičce.

Veljko Birmančevič (Sparta, 10 milionů)

Nejdražší hráč ve hře, ale asi není třeba vysvětlovat proč. Možná bude mít po návratu z EURO pomalejší start, ale vyplatí se ho mít už od začátku. S 16 góly a 11 asistencemi z minulé sezony není hráče s větším bodovým potenciálem.

Ewerton (Baník, 9,2 milionů)

Výkony Baníku na něm stály a padaly. Nyní, když je kmenovým hráčem, očekávám, že jeho forma ještě poroste. Kvůli pravidelnému vytížení dostal přednost například před Haraslínem. Plusem je, že zahrává rohové kopy.

Sebastian Nebyla (Jablonec, 6,1 milionů)

Ideální hráč na vyplnění soupisky. Defenzivní záložníci příliš bodů ve fantasy nedělají, ať jsou v reálném světě jakkoliv důležití. Mladý Slovák by měl ale hrát každý zápas a během jara si i pár asistencí připsal.

Adam Vlkanova (Hradec Králové, 4,7 milionů)

Další Hradečák do sestavy! Ano, minulá sezona byla výkonnostně i vytížením nepovedená. Ale pokud by to měl ve svém starém působišti rozjet jako před třemi lety, je cena 4,7 milionů směšná.

Útok

Christophe Kabongo (Plzeň, 6,5 milionů)

Ještě před dvěma týdny bych preferoval Vašulína. Ale reprezentant do 21 let se plzeňské přípravě skvěle uvedl a ihned začal střílet góly. Velká neznámá, jak si povede v lize, ale dám mu šanci.

Mojmír Chytil (Slavia, 8,7 milionů)

Vlajková loď mého útoku. Chytilova forma minulou sezonu gradovala a útočil i na korunu střelců. Na rozdíl od dražšího Jurečky ho čekám častěji v základní sestavě. Beru ho, ačkoliv v prvním kole možná ještě nebude připraven nastoupit.

Ermal Krasniqi (Sparta, 6 milionů)

Na úvod sezony má šanci vytlačit ze sestavy Haraslína. Kdyby se kosovský rychlík stal jednou z hlavních ofenzivních zbraní Sparty, jeho cena na 6 milionech dlouho nezůstane. Stojí za to ho vyzkoušet.

