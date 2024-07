Sestřihy z fotbalové ligy najdete i další tři sezony na iSport.cz!

Gól jak hrom, báječné choreo i fakt velká hrubka brankáře. A byla to penalta, nebo ne? To všechno a ještě víc uvidíte i nadále na webu iSport.cz, který uspěl v posledním tendru Ligové fotbalové asociace, tentokrát na vysílání tzv. netelevizních highlights a klipů. Stejná práva získal také server Seznam.cz.

Platí to už deset let a nic se nezmění. Server iSport.cz bude po další tři roky – od sezony 2024/25 do 2026/27 – v obraze nabízet a rozebírat to nejzajímavější, co se v první fotbalové lize stane.

Šlo o poslední z tendrů, které LFA vypsala ohledně vysílacích práv. Liga z nich až dosud získala 719 milionů korun na každý z pěti roků, podle podmínek tendru si nyní polepší minimálně o deset milionů korun.