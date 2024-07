„Nová“ Plzeň: posily dle pravidel, sázka na mladíky. A chystá se i tajná zbraň

Červenec 2017. Adolf Šádek vytáhl na tiskové konferenci pověstný klacek, kterým na konci sezony vyhnal z titulového křesla pražské rivaly. O sedm let později se v Česku rozjíždí podobně vyštengrovaná sezona – vítěz bere vstupenku do hlavní fáze Ligy mistrů a minimálně půl miliardy korun. Plzeňská Viktoria se opět chystá v závětří jako třetí v zadu, byť za odlišné konstelace, než která tehdy přihrála titul Limberskému a spol. Deník Sport a web iSport.cz nahlíží do západočeské kuchyně, jež míchá ingredience proti ekonomicky silnější Spartě i Slavii.

V kádru Viktorie, který ladil formu na letním kempu v Rakousku, napočítáte dvanáct nových tváří. Pryč jsou třicátníci a zkušení harcovníci jako Radim Řezník, Ibrahim Traoré a Jan Kliment. Dlouhodobě zraněný je Jan Sýkora, začátek sezony nestihne ani kapitán Lukáš Hejda. Ze základu, který vyběhl do sezony před rokem v Teplicích (0:1), půjdou do sobotního startu na Dukle pravděpodobně pouze Václav Jemelka, Lukáš Kalvach a Jan Kopic.

Plzeň v létě pustila Adama Vlkanovu do Hradce, Romana Květa do Belgie a především Tomáše Chorého do Slavie. Naopak do týmu vlétly mladé tváře okolo dvaceti let, velké plány jsou například se šestnáctiletým Jiřím Panošem. Postupně rozvíjeným drahokamem z mládežnické akademie.

Plzeň se výrazně mění. Zvenčí vypadá atraktivně, hladově. Hráči se pod trenérským štábem vedeným Miroslavem Koubkem rozvijejí, někteří pod jejich