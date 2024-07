Liberec chce útočit na TOP trojku. Kováč na rozcestí, už to musí rozbalit

V Opavě spadl, v Táborsku vydržel pár týdnů, v Pardubicích hrál dvakrát o záchranu. Úspěšně. Ale… Tak nějak všichni čekají, až to Radoslav Kováč rozbalí, ukáže, proč je jeho trenérské renomé na vysoké úrovni. Nyní má možnost. Liberec na něm staví budoucí rozmach, přeměnu klubu ze šedivé na zářivou značku. Dostal posily, co chtěl, včetně dvacetimilionového Michala Hlavatého. Nový majitel Ondřej Kania je na špičkách, jeho slova o budování jsou sice hezká, ale úplně mu je nevěřte. Chce vysoko, hodně vysoko, rozhodně plánuje atakovat třetí místo v lize.

Deset nových tváří, zajímavá jména, hráči moderního střihu. Rychlost, technika, dravost. K tomu Michal Hlavatý jako třešnička. Pracant i šikula, kluk, co hraje, jak se říká, „do kolma“, za nějž Liberec poslal do Pardubic 20 milionů, i když po otevření přestupového okna ředitel klubu Jan Nezmar kroutil hlavou nad původní cenovkou o pět milionů nižší…

Slovan změnil vlastníka. Ten nový je přesně takový, jaký by měl mančaft hrát fotbal. Žádné vyčkávání, opatrnost. Dopředu!

Radoslav Kováč má před sebou životní měsíce, tak to prostě je. S výjimkou Jindřicha Trpišovského s Larsem Friisem (Miroslav Koubek s Pavlem Hapalem prominou) není v lize sledovanější kouč.

„Vnímám ho jako jednoho z nejnadějnějších trenérů u nás. Prošel si svět, poznal spoustu úspěšných lidí. Má rozhled,“ říká Roman Polom, bývalý stoper Sparty a expert deníku Sport. „Důležitá věc je, že už jako hráč měl obrovské charisma. Kabina šla za ním, takhle si člověk představuje kapitána. Má auru, když přijde do místnosti, hned to poznáš. Takový by měl být správný trenér, hráči za ním jdou,“ přihodí. Ví, o čem mluví, s Kováčem se jako zelenáč potkal při jeho druhém hráčském působení na Letné.